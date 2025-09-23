Hong Kong suspende las clases y cientos de vuelos ante la llegada del supertifón 'Ragasa'

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Hong Kong han informado este martes de que todas las clases han sido suspendidas, así como cientos de vuelos en los principales aeropuertos, a medida que el supertifón 'Ragasa' avanza hacia la región administrativa especial china con vientos sostenidos de más de 220 kilómetros por hora.

La agencia de meteorología hongkonesa, que ha lamentado "vientos destructivos" y "fuertes lluvias" a lo largo de la noche, ha alertado de que podría convertirse en la "tormenta más dañina" desde el 'Mangkhut' en 2018.

El Observatorio de Hong Kong ha indicado que se trata de un tifón equivalente a un huracán de categoría 4, uno de los más potentes. Actualmente, se encuentra a unos 300 kilómetros de la ciudad.

Los comercios también han procedido a cerrar sus puertas como medida preventiva y con la idea de que gran parte de la población permanezca en sus viviendas el mayor tiempo posible.

La tormenta 'Mangkhut' provocó fuertes vientos y tormentas en todo Hong Kong, donde dejó además pérdidas económicas valoradas en unos 4600 millones de dólares hongkoneses (unos 590 millones de euros).

El lunes, miles de personas fueron evacuadas en Filipinas ante el paso del supertifón, que tocó tierra en el norte del país. Posteriormente ha continuado hacia territorio chino, donde el Gobierno ya ha anunciado que prevé evacuar a unas 400.000 personas en la ciudad de Shenzhen y ha alertado de que podría producirse un "desastre a gran escala".