Hopewind en la lista de primer nivel de Bloomberg New Energy Finance y única empresa china de inversores preseleccionada para los Intersolar / Smarter E Awards

Hopewind (código de la BOLSA DE SHANGHAI: 603063) ha sido nominada oficialmente para el 2024 Smarter E award por su inversor monofásico de 385 kW con capacidad de formación de red. Hopewind, seleccionada por el jurado para la lista de los 10 mejores, es el único fabricante chino de inversores solares que llega a la final, lo que demuestra la gran capacidad de I+D de la empresa.

Hopewind has been officially nominated for the 2024 Smarter E award (Photo: Business Wire)

«Nuestra nominación a los premios The Smarter E / Intersolar Award 2024 destaca nuestra naturaleza innovadora, que está en el núcleo de nuestro ADN», ha declarado Wang Yao, director general adjunto de Hopewind.

También en mayo, el Q2/2004 Global PV Market Outlook de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) seleccionó a Hopewind para formar parte de su lista de primer nivel de fabricantes de inversores fotovoltaicos. «Nuestra inclusión en la prestigiosa lista de primer nivel de BNEF reconoce nuestra fortaleza financiera y empresarial», ha añadido Wang Yao, «y confirma nuestra estrategia de ir más allá en el campo de la energía fotovoltaica y trabajar en más innovaciones y avances para liderar el desarrollo de las energías limpias y renovables a nivel internacional».

Como parte de su estrategia de innovación, Hopewind se unió oficialmente en abril al International Solar Energy Research Center Konstanz (ISC), uno de los principales institutos de investigación solar del mundo. Fundada en 2007, Hopewind empezó a cotizar en la Bolsa de Shanghái (código bursátil: 603063) en 2017 como empresa innovadora líder en la industria de generación de energía limpia, especializada en el diseño y la producción de soluciones renovables y eléctricas, incluyendo convertidores de energía eólica, inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de baterías (BESS), SVG y accionamientos industriales con envíos de más de 150 GW en todo el mundo y capacidades de producción de GW.

Hopewind, participó en el proyecto Wingrid, apoyado por Horizon Europe 2020 y llevado a cabo a través del Laboratorio DNV de los Países Bajos. En 2023, el convertidor de energía eólica de Hopewind recibió el primer certificado de formación de red del mundo de DNV, y Solarbe Global seleccionó el inversor de 385 kW como el inversor de cadena solar más potente del mundo desde febrero de 2024.

En el desierto de Kubuqi, en Mongolia Interior, el séptimo más grande de China, se está produciendo una impresionante transformación. Bajo más de 10 kilómetros de paneles fotovoltaicos prosperan hierbas y pastos, mientras gallinas y cabras se pasean y pastan, dando nueva vida al árido paisaje.

La energía solar captada por estos paneles se convierte en electricidad limpia mediante inversores Hopewind de 5604 de 350 kW y se inyecta en la red eléctrica.

«Este proyecto pone de manifiesto nuestra visión corporativa, que es convertirnos en un proveedor de soluciones de conversión y control de energía de categoría internacional y crear un futuro más sostenible para nuestro mundo», ha subrayado Wang.

