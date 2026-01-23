Horner está interesado en participación en Alpine, según Briatore

Por Alan Baldwin

BARCELONA, 23 ene (Reuters) - El ex jefe de Red Bull Christian Horner podría comprar una participación en el equipo de Fórmula Uno Alpine, pero Renault tendría que aprobar cualquier acuerdo con los accionistas minoritarios, dijo el viernes el asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore.

Horner, uno de los directores de equipo más exitosos de la historia de la F1 y uno de los protagonistas de la serie documental de Netflix "Drive to Survive", fue despedido en mayo, supuestamente con una indemnización de 80 millones de libras (108,72 millones de dólares).

Alpine es propiedad mayoritaria del fabricante de automóviles francés Renault, pero vendió una participación del 24% a un grupo de inversores liderado por Otro Capital en 2023 por 200 millones de euros (235,36 millones de dólares).

En la actualidad, las valoraciones son considerablemente más altas, y Mercedes se ha valorado recientemente en 6.000 millones de dólares.

El grupo de inversores de Otro incluye a RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, con una lista de deportistas de élite que incluye a los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, así como a la estrella de la NFL Patrick Mahomes y al golfista Rory McIlroy. Ha habido especulaciones persistentes sobre Alpine y Horner, con el equipo con sede en Gran Bretaña visto como la vía más probable para su regreso al paddock como copropietario en lugar de empleado.

"Otro quiere vender su participación en Alpine", dijo Briatore a periodistas en la presentación del nuevo coche de Alpine, cuando se le preguntó sobre los acontecimientos. "Hay algunos grupos interesados en comprar el 24% (...) en el momento en que alguien compre el 24%, todavía nos queda el 75% y entonces discutimos. Pero de momento esta es la situación".

Briatore dijo que conocía a Horner desde hace muchos años, pero que cualquier conversación entre el británico y Otro no tenía nada que ver con él o con Renault porque "él está negociando con Otro, no con nosotros". "Primero tiene que comprar (la participación de) Otro y después Renault tiene que aceptar al comprador", dijo. "Y después ya veremos qué pasa".

Horner tiene previsto estar en Australia antes del inicio de la temporada en Melbourne el 8 de marzo.

(1 dólar = 0,8498 euros) (Reporting by Alan Baldwin, editing by Christian Radnedge)