Hospital de Bali niega tráfico de órganos tras repatriación de cuerpo sin corazón

Un hospital de Bali negó el miércoles las acusaciones de que estuviera involucrado en tráfico de órganos, dijo un director, después de que el cuerpo de un joven australiano, que murió en la isla turística indonesia, fuera repatriado sin su corazón.

Byron Haddow, originario de Queensland, fue hallado muerto en la piscina de su villa en Bali a principios de este año mientras estaba de vacaciones.

El cuerpo del joven de 23 años fue devuelto a Australia cuatro semanas después, y una segunda autopsia descubrió que su corazón faltaba, lo que llevó a las autoridades australianas a exigir respuestas a su contraparte indonesia.

I Made Darmajaya, director de enfermería y apoyo médico del hospital Profesor Ngoerah, negó que el hospital estuviera involucrado en un robo de órganos y explicó que se realizó una autopsia forense al cuerpo de Haddow a petición de la policía local.

"Quiero enfatizar, en nombre del hospital, que los rumores sobre robo de órganos son falsos. Nuestro interés fue en el contexto de una examinación conforme a la ley", precisó Made a los periodistas.

Añadió que el corazón de Haddow fue repatriado a Australia más tarde que el resto del cuerpo porque tomó tiempo procesarlo para cumplir con los requisitos de un examen patológico.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Australia indicó el martes estar brindando asistencia consular a la familia de Haddow, pero no poder brindar más comentarios por razones de privacidad.

El corazón de Haddow fue devuelto a Queensland en agosto, más de dos meses después de su muerte, informó el miércoles Ni Luh Arie Ratna Sukasari, representante legal de la familia Haddow, afirmando que el incidente planteaba "serias dudas" sobre las prácticas médicas en Bali.

str-mrc/mtp/mab/mb