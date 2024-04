Hospital de Kenia advierte que enviará a fosas comunes cadaveres de cientos de niños

El mayor hospital de Kenia anunció el martes que se apresta a enviar a fosas comunes más de 500 cuerpos, en su mayoría de niños, que no fueron reclamados.

Las familias tienen hasta siete días para identificar y recuperar los 541 cuerpos en la morgue del hospital nacional Kenyatta, anunció el hospital en su sitio internet.

"Si no los reclaman, el hospital pedirá a los tribunales la autorización" para disponer de esos cuerpos, agregó el hospital.

Más de tres cuartas partes de los cuerpos son de niños muertos desde mediados del año pasado.

Aunque la mayoría de los nombres y las edades de los muertos fueron publicados, la identidad de más de una docena de adultos sigue desconocida.

Según las leyes kenianas sobre salud pública, no se puede conservar un cuerpo en una morgue pública más de diez días antes del entierro.

Está prevista una multa por los días suplementarios más allá de lo autorizado, y quienes no cumplan pueden ser condenados hasta seis meses de cárcel.

Los casos de cuerpos no reclamados no son excepcionales en este país del este de África, donde, según las autoridades, la gente no se informa sobre la muerte de sus allegados, o los abandonan para no pagar los elevados precios de la hospitalización o la morgue.

Los cuerpos no reclamados después del periodo de gracia son enterrados en fosas comunes.

ho/emd/eg/mb