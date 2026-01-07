Hospital de Teherán alcanzado accidentalmente por gases lacrimógenos en protesta, según medios

Un hospital de Teherán fue alcanzado accidentalmente por gases lacrimógenos el martes durante enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en el décimo día de protestas en Irán, informó la agencia de noticias ISNA.

Es la primera vez desde el inicio de las manifestaciones, el 28 de diciembre, que se producen choques de este tipo durante el día y en pleno centro de la capital iraní, donde, según la prensa, concentraciones esporádicas sin incidentes graves se han celebrado principalmente de noche.

"Para dispersar a la multitud, se utilizó gas lacrimógeno en el callejón adyacente al hospital" Sina, en el centro de la ciudad, reportó ISNA, después de que imágenes se hicieran virales en redes sociales.

"El reflejo natural de los manifestantes fue alejarse (del gas)" y "por ello, parte de estas sustancias se dirigió involuntariamente hacia el hospital", precisó la agencia el martes por la noche, citando un comunicado de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán.

El hospital Sina se encuentra a unos 2 kilómetros en línea recta del Gran Bazar de Teherán, pulmón económico del país y escenario de incidentes el martes entre manifestantes y policías.

Las protestas, inicialmente convocadas por comerciantes contra el alto costo de la vida, se han extendido al resto del país bajo otras reivindicaciones políticas y de otros colectivos.

En el oeste de Irán, a varios cientos de kilómetros de Teherán, se han registrado fuertes enfrentamientos en los últimos días. En Malekshahi, un condado de unos 20.000 habitantes donde vive una importante población kurda, murieron al menos un policía y un miembro de las fuerzas de seguridad.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió el lunes que se abra una investigación tras un primer incidente en un hospital en el que, según oenegés, se enfrentaron manifestantes y fuerzas de seguridad.