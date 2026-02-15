Hospital Nasser de Gaza condena la suspensión de la mayoría de los servicios de MSF

EL CAIRO, Egipto (AP) — Uno de los últimos grandes hospitales de Gaza que aún funcionan condenó la decisión de una organización internacional de retirarse de sus operaciones por preocupaciones sobre hombres armados. El hospital afirmó el domingo que había recurrido a la policía civil para la seguridad. La medida se produce mientras al menos 10 palestinos murieron en enfrentamientos con el ejército israelí en Gaza.

Médicos Sin Fronteras, también conocida por su acrónimo MSF, señaló en un comunicado el sábado que todas sus operaciones médicas no críticas en el Hospital Nasser quedaron suspendidas debido a brechas de seguridad que suponían amenazas “graves” para sus equipos y pacientes. MSF indicó que había aumentado el número de pacientes y personal que veían a hombres armados en partes del complejo desde que se alcanzó el alto el fuego de octubre, mediado por Estados Unidos.

El Hospital Nasser afirmó el domingo que el aumento de hombres armados se debía a una presencia de policía civil destinada a proteger a pacientes y personal, y sostuvo que las “acusaciones de MSF son incorrectas sobre los hechos, irresponsables y suponen un grave riesgo para una instalación médica civil protegida”.

El Hospital Nasser, uno de los pocos hospitales que siguen funcionando en Gaza

El Hospital Nasser, en Jan Yunis, es uno de los pocos hospitales del territorio que siguen operativos. Allí se ha atendido a diario a cientos de pacientes y heridos de guerra, y el centro fue un punto de referencia para los prisioneros palestinos liberados por Israel a cambio de rehenes israelíes como parte del actual acuerdo de alto el fuego.

“Los equipos de MSF han informado de un patrón de actos inaceptables, incluida la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y una situación reciente de sospecha de traslado de armas”, manifestó la organización. La suspensión ocurrió en enero, pero solo se anunció recientemente.

El personal del Hospital Nasser dice que en los últimos meses ha sido atacado repetidamente por hombres enmascarados y armados y por milicias, por lo que la presencia de una fuerza de policía civil armada es crucial. Hamás sigue siendo la fuerza dominante en las zonas que no están bajo control israelí, incluida el área donde se encuentra el Hospital Nasser. Pero otros grupos armados han proliferado en toda Gaza como resultado de la guerra, incluidos grupos respaldados por el ejército de Israel en la parte de la franja controlada por Israel.

A lo largo de la guerra, que comenzó con el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado repetidamente hospitales, incluido el Nasser, acusando al grupo miliciano de operar en ellos o en sus alrededores. A menudo se ha visto a hombres de seguridad de Hamás dentro de los hospitales, bloqueando el acceso a algunas áreas.

Algunos rehenes liberados de Gaza han dicho que pasaron tiempo durante su cautiverio en un hospital, incluido el Hospital Nasser.

Diez palestinos muertos en ataques en toda Gaza

Al menos 10 palestinos murieron el domingo por fuego israelí en la Franja de Gaza, informaron autoridades hospitalarias.

Entre los fallecidos hay cinco hombres, todos en la veintena, que murieron en un ataque israelí en la parte oriental de la ciudad de Jan Yunis, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. El ataque alcanzó a un grupo de personas en un área cercana a la Línea Amarilla, que separa las zonas controladas por Israel del resto de Gaza, indicó el hospital.

El ejército israelí no comentó sobre el ataque, pero en el pasado ha dicho que atacará a milicianos si sus tropas se ven amenazadas, especialmente cerca de la Línea Amarilla.

Rami Shaqra contó que su hijo, Al-Baraa, estaba entre los milicianos que aseguraban el área ante posibles ataques de las fuerzas israelíes o de grupos armados respaldados por Israel, cuando fueron alcanzados por el ejército israelí. Afirmó que murieron por un ataque aéreo.

Imágenes de Associated Press desde la morgue mostraron que al menos dos de los hombres llevaban cintas en la cabeza que indicaban pertenencia a las Brigadas Qassam, el brazo armado de Hamás. En el norte de Gaza, un ataque con dron alcanzó a un grupo de personas en el área de Falluja del campamento de refugiados de Jabaliya, matando a cinco personas, según el Hospital Shifa.

El ejército israelí dijo que estaba atacando el norte de Gaza en respuesta a varias violaciones del alto el fuego cerca de la Línea Amarilla, incluidas acciones de milicianos que intentaban ocultarse entre escombros y de otros que intentaron cruzar la línea mientras estaban armados.

El acuerdo de alto el fuego del 10 de octubre, mediado por Estados Unidos, intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás. Aunque los combates más intensos han disminuido, se ha registrado fuego israelí casi a diario desde la introducción del acuerdo.

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a 601 palestinos, según funcionarios de salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados, en general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Pero no ofrece un desglose entre civiles y milicianos.

Los milicianos han realizado ataques con disparos contra las tropas, e Israel afirma que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Cuatro soldados israelíes han muerto.

___

Lidman informó desde Tel Aviv, Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.