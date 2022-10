Hospital para el covid de Perú cierra tras dar de alta a última paciente

La Villa Panamericana de Lima, que se convirtió en emblemático hospital de emergencia al estallar la pandemia de covid-19 en Perú en 2020, cerró sus puertas tras dar de alta al último de sus pacientes, informó este miércoles el Seguro Social de Salud.

"Hoy con el alta de esta paciente, podemos decir tarea cumplida", dijo a la prensa el presidente de la seguridad social, Gino Dávila.

"Para nosotros es parte del símbolo de haber vencido esta etapa de la pandemia", agregó.

El funcionario destacó que entre marzo de 2020 y octubre de 2022 el hospital atendió a 61.321 infectados con covid-19. En ese lapso 440 personas murieron en el centro.

El hospital, un gigantesco complejo compuesto por seis torres que albergó a miles de deportistas en los Juegos Panamericanos de 2019, sirvió como centro de emergencia ante la crisis de salud pública que desató la pandemia.

Sus instalaciones, que contaban con 2.800 camas, se ubican en el populoso distrito de Villa El Salvador, al sur de la capital peruana.

"Me acabo de enterar que soy la última paciente. Me siento contenta porque ya estoy mejor, ya no tengo covid-19, pero a la vez voy a extrañar el buen trato que recibí", declaró Nilda Chamilco.

Perú, que registra la mayor tasa de muertes por el covid del mundo, obligó a las autoridades a convertir en hospitales diversos locales.

Perú acumula más de 216.877 muertes por covid-19 y 4,1 millones de contagios desde marzo de 2020. Su población es de 33 millones.

