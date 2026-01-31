Hospitales de Gaza reportan 12 muertos en ataques israelíes pese a lentos avances en alto el fuego

DEIR AL-BALAH, Gaza (AP) — Los hospitales de Gaza reportaron que ataques de Israel mataron a al menos 12 palestinos el sábado, una de las cifras más elevadas desde la entrada en vigor, en octubre, de un acuerdo destinado a frenar los combates

Los ataques alcanzaron puntos en el norte y sur del sitiado enclave palestino, incluyendo un edificio residencial en la Ciudad de Gaza y una tienda de campaña en Jan Yunis, según funcionarios de los hospitales que recibieron los cadáveres. Entre las víctimas había dos mujeres y seis niños de dos familias diferentes

Los ataques ocurrieron un día antes de la apertura de un cruce fronterizo en la ciudad más meridional de la Franja, un recordatorio de que la cifra de muertos sigue aumentando incluso mientras el acuerdo de alto el fuego avanza lentamente

Todos los cruces fronterizos del territorio han estado cerrados desde el inicio de la guerra y los palestinos ven el paso entre Rafah y Egipto como un salvavidas para las decenas de miles de personas que necesitan tratamiento fuera del territorio, donde la mayoría de la infraestructura de salud ha sido destruida

El Hospital Shifa indicó que en el operativo en la Ciudad de Gaza fallecieron una madre, tres niños y uno de sus familiares el sábado por la mañana. El Hospital Nasser, por su parte, dijo que el ataque contra asentamiento de tiendas de campaña provocó un incendio y mató a siete personas, incluyendo un padre, sus tres hijos y tres nietos

El Ministerio de Salud de Gaza ha registrado más de 500 decesos de palestinos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre. El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por el grupo insurgente Hamás, tiene registros detallados de víctimas que suelen ser considerados fiables por agencias de Naciones Unidas y expertos independientes

El ejército de Israel no respondió a preguntas sobre los ataques

Magdy informó desde El Cairo, Egipto. El periodista de The Associated Press Sam Metz en Jerusalén contribuyó a este despacho

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa