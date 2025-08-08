LA NACION

Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un intento de suicidio

Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un...
Hospitalizado el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción José María Ángel tras un...

VALÈNCIA, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana José María Ángel se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, Ángel ha ingresado en la mañana de este viernes en el centro hospitalario tras un intento de suicidio. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) y exsecretario autonómico de Emergencias de la Generalitat se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario. En su escrito de renuncia, el propia Ángel recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

En el escrito, el excomisionado --que también abandonó la presidencia del PSPV-- denunciaba que desde fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán
    1

    Rating: cómo le fue a Pampita en su segundo programa y a Mario Pergolini con Moria Casán

  2. Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa del karting
    2

    Conmoción en el automovilismo por la muerte de Matilde Itzcovich, joven promesa de 16 años

  3. La cadena uruguaya que se sube a la pelea para quedarse con Carrefour
    3

    Primer candidato de afuera: la uruguaya Tienda Inglesa se sube a la pelea para quedarse con Carrefour

  4. Dibu Martínez, del llanto en su último partido con Aston Villa a un futuro incierto: ¿qué pasó?
    4

    De las lágrimas en su último partido de la temporada pasada a un pase que se demora: Dibu Martínez sigue en Aston Villa

Cargando banners ...