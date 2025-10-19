Hospitalizado un hombre tras sufrir la explosión de un bote de aerosol en Talavera

TOLEDO, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 36 años ha sido ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina tras resultar herido al explotar un bote de spray que se encontraba manipulando.

La explosión del contenedor ha generado un incendio en la vivienda en la que se encontraba.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar en una vivienda de la plaza Miguel Hernández, sobre las 22.38 horas.

Tras acudir al lugar de los hechos bomberos del parque de Talavera, que han extinguido de forma rápida el fuego, se ha requerido la asistencia de una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al herido al centro hospitalario, con heridas en las manos.

Al lugar de los hechos han acudido también agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.