Hotusa cierra la compra de nueve hoteles de la cadena Silken por 250 millones

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) - Hotusa ha cerrado la compra de nueve hoteles de la cadena Silken por valor de 250 millones de euros. Este movimiento se produce después de haber anunciado recientemente la devolución anticipada de los últimos 56 millones que tenía pendientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI.

El grupo turístico da un paso más en su estrategia de crecimiento con la compra de una cartera de nueve hoteles en España a los fondos CBRE Investment Management y Pygmalion por 250 millones, según han confirmado a Europa Press la compañía hotelera.

Los nueve hoteles incluidos en esta cartera que llevan la marca Silken son Al Andalus Palace (Sevilla), Puerta América (Madrid), Indautxu (Bilbao), Amara Plaza (San Sebastián), Coliseum y Río (Santander), Atlántida (Tenerife), Juan de Austria (Valladolid) y Alfonso X (Ciudad Real). Los nueve establecimientos de cuatro estrellas remodelados en los últimos años contabilizan un total de 1350 habitaciones.

CBRE GI y Pygmalion Capital, que compraron los nueve hoteles a Urvasco en 2018, contrataron a CBRE para su venta en un proceso por el que se habían interesado también LCN Capital Partner y Leonardo. Estos hoteles pasarán a formar parte del porfolio de la compañía presidida por Amancio López, como adelantó ayer *El Economista*, y dejarán de estar gestionado por Silken.

La cadena presidida por Amancio López comunicó a finales de agosto que, tras devolver los 56 millones que aun le quedaban del préstamo concedido por la Sepi en 2021, amortizaba ya la totalidad de los 241 millones concedidos entonces por el hólding estatal.

Hotusa, presente en más de 130 países, tiene una plantilla de más de 6000 trabajadores y facturó el pasado año más de 1500 millones de euros.

La compañía está organizada en 3 unidades de negocio: la de servicios a hoteles, integrada bajo el paraguas de Keytel, que constituye el primer consorcio de hoteles independientes del mundo con más de 3600 hoteles asociados, la de distribución, que opera como Restel y comercializa más de 125.000 establecimientos a escala global y el área de explotación hotelera, Eurostars Hotel Company con un porfolio de más de 280 unidades en 22 países.