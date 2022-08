“House of the Dragon” consigue el mejor estreno para HBO

NUEVA YORK (AP) — Cerca de 10 millones de personas vieron el estreno de “House of the Dragon” el domingo por la noche, convirtiendo a la precuela de “Game of Thrones” en el estreno de una serie de HBO más visto en la historia del canal.

HBO transmitió el episodio cuatro veces en la noche del estreno y también estuvo disponible vía streaming por HBO Max. Se espera que la cifra aumente en las próximas semanas.

Por ejemplo, el final de “Game of Thrones” en mayo de 2019 fue visto en su primera noche por 19,8 millones, más que cualquier otro episodio de serie en HBO, dijo The Nielsen Company. HBO estima que unos 46 millones de personas en total lo han visto, tomando en cuenta a los espectadores tardíos.

La anticipación por “House of the Dragon” era evidente por la cantidad de personas que vieron por streaming viejos episodios de “Game of Thrones” en HBO Max, que el servicio de streaming ofreció con mejor calidad de imagen. El promedio general de vistas de los capítulos en agosto fue casi 90% mayor al de junio, dijo el canal.

“La precuela de ‘Game of Thrones’ recapturó a lo grande el fuego de la obra maestra original de HBO”, dijo Ashwin Navin, cofundador y director general de la firma de investigación Samba TV. Esa empresa estimó que la serie de HBO superó por más del doble la cantidad de audiencia para el primer día de la nueva temporada de “Stranger Things” de Netflix este verano.

El reto, y la oportunidad, para HBO está en tratar de expandir el público de “House of the Dragon” más allá de los fans con los que ya cuenta, dijo Navin.

CBS fue el canal de televisión abierta más popular en horario estelar la semana pasada, con un promedio de 2,8 millones de espectadores. NBC tuvo 2,7 millones, ABC 2,4 millones, Fox 1,9 millones, Ion Television 1,04 millones, Univision 1,01 millones y Telemundo 810.000.

Fox News Channel encabezó los canales de cable con un promedio de 2,31 millones en horario estelar. MSNBC tuvo 1,32 millones, ESPN 896.000, Hallmark 870.000 y HGTV 866.000.

“World News Tonight” de ABC ganó la competencia por la teleaudiencia nocturna con un promedio de 7,2 millones la semana pasada. “Nightly News” de NBC tuvo 6,1 millones y “CBS Evening News” tuvo 4,2 millones.

A continuación, una lista de los programas en horario estelar más populares de Estados Unidos para la semana del 15 al 22 de agosto, incluyendo sus canales y número de espectadores:

1. “America’s Got Talent” (martes), NBC, 6,44 millones.

2. “America’s Got Talent” (miércoles), NBC, 5,64 millones.

3. “60 Minutes”, CBS, 5,44 millones.

4. “Celebrity Family Feud”, ABC, 4,54 millones.

5. “Password” (miércoles), NBC, 4,36 millones.

6. “The $100,000 Pyramid”, ABC, 4,1 millones.

7. “Big Brother” (miércoles), CBS, 4,06 millones.

8. “America’s Funniest Home Videos”, ABC, 3,98 millones.

9. “Password” (martes), NBC, 3,97 millones.

10. “Big Brother” (domingo), CBS, 3,95 millones.

11. “fbi,” cbs, 3,57 millones.

12. “Tucker Carlson Tonight” (lunes), Fox News, 3,432 millones.

13. “Press Your Luck”, ABC, 3,425 millones.

14. “Big Brother” (jueves), CBS, 3,42 millones.

15. “Tucker Carlson Tonight” (miércoles), Fox News, 3,38 million.

16. “The Bachelorette”, ABC, 3.294 million.

17. “Tucker Carlson Tonight” (martes), Fox News, 3,294 millones.

18. “Young Sheldon”, CBS, 3,258 millones.

19. “Celebrity Wheel of Fortune”, ABC, 3,258 millones.

20. “FBI International”, CBS, 3,245 millones.