Houston, la capital petrolera de EEUU, se prepara para la fiebre del crudo venezolano

Por Arathy Somasekhar y Nathan Crooks

HOUSTON, 26 ene (Reuters) - En un bar del centro de Houston, Matthew Goitia, director de Pelorus Terminals, expone su idea inicial de reformar y construir terminales marítimas que puedan mezclar y exportar crudo y transportar productos químicos en Venezuela.

El ambicioso plan, que según sus cálculos costaría entre 250 y 1.000 millones de dólares, le obliga a reformar una terminal marítima de crudo ya existente en Venezuela, construir una nueva de petróleo y convertir la ⁠antigua para transportar productos químicos y de otro tipo. También está considerando añadir tanques de almacenamiento, reformar los muelles ⁠y tendrá que garantizar el suministro eléctrico, todo lo cual podría llevarle entre tres y diez años.

Hay mucho que limar, y aún no está claro cómo conseguir el permiso del Gobierno estadounidense para hacer nada de esto. Cualquier iniciativa en el país necesitará probablemente el apoyo de las autoridades locales y de la petrolera estatal PDVSA, pero eso no impide que surjan las primeras ideas.

En oficinas repartidas por toda la ciudad, en el corazón de la industria petrolera estadounidense, ejecutivos, empresarios y oportunistas buscan la manera de hacerse con una parte del trabajo para sondear las enormes reservas ⁠de crudo de ‌Venezuela, estimadas como las mayores del mundo.

"Los pequeños están dispuestos ​a correr el riesgo, Venezuela es el mundo perdido", dijo Goitia. Goitia ya ha mantenido conversaciones con dos inversores de capital privado y está organizando reuniones con perforadores independientes afines, que arriesgan su propio capital para perforar pozos no probados, con el fin de explorar formas de entrar en el país sudamericano.

Menos ​de un mes después de la incursión estadounidense en Caracas para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, las visiones de una nueva fiebre petrolera están motivando a la industria en Houston, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, busca 100.000 millones de dólares de inversión para reconstruir la industria petrolera del país miembro de ‌la OPEP.

Ese entusiasmo también está calando en empresas mucho más grandes. Jeff Miller, presidente ejecutivo del gigante de servicios petroleros Halliburton, con sede en Houston, dijo a los analistas en una conferencia de resultados ‌el miércoles que su teléfono "no paraba de sonar" con consultas sobre Venezuela. La empresa salió de Venezuela en 2020 a raíz de las sanciones de ​Estados Unidos, pero ahora está trabajando en la obtención de licencias que le permitan regresar, dijo.

Miller participó en una reunión en enero en la Casa Blanca y le dijo a Trump que Halliburton estaba "muy interesada" en regresar y que había vivido en Venezuela durante cuatro años y en parte criado allí a sus hijos. Esta semana dijo a los inversores que "hay oportunidades para nosotros más pronto que tarde".

"Hay mucho entusiasmo inicial: todo el mundo quiere estar en movimiento", dijo Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice en Houston.

Monaldi dijo que el Departamento de Energía ha organizado reuniones con los explotadores, entre ellos el fundador de Continental Resources, Harold Hamm, y el fundador de Hilcorp Energy, Jeff Hildebrand. Los multimillonarios magnates del petróleo también asistieron el 9 de enero a la mesa redonda sobre Venezuela con Trump en la Casa Blanca.

Continental y Hilcorp no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios por correo electrónico sobre el estado de las conversaciones o propuestas.

LAS REUNIONES SE EXTIENDEN A NUEVA YORK Y DENVER

Ali Moshiri, el exjefe de Chevron para África y América Latina que ahora es CEO de Amos Global Energy, con sede en Houston, se ha estado preparando durante años para entrar en Venezuela y ha estado en conversaciones iniciales para recaudar hasta 2.000 millones de dólares. Según dijo a Reuters, ha mantenido reuniones recientes con posibles inversores en Houston y Nueva York.

El entusiasmo por una entrada rápida se ha visto atenuado por el hecho de que nadie conoce las reglas para invertir y operar en Venezuela bajo supervisión estadounidense. Algunas empresas quieren ver planes ⁠más firmes de Estados Unidos para una eventual transición a la democracia en Venezuela que proporcione un entorno político más estable para sus inversiones a largo plazo.

"Hay dos grupos de empresas. Algunas son cautelosas y esperan reformas, e incluso un escenario sin riesgo para ir allí, y otras actúan como si se tratara de otra 'fiebre del oro'", dijo Moshiri. "Los que llevan mucho tiempo involucrados con Venezuela están intentando encontrar un término medio".

J.P. Hanson, ​director mundial del grupo de petróleo y gas del banco de inversión Houlihan Lokey, dijo que se estaban produciendo muchas conversaciones sobre Venezuela, pero que los inversores públicos y privados aún se enfrentaban a una gran incertidumbre.

"Necesitarán una oportunidad clara de poseer activos, saber en qué están invirtiendo y saber que pueden proteger sus activos", dijo al margen de un evento del sector celebrado el jueves en Houston.

La Asamblea Nacional de Venezuela empezó a debatir la semana pasada una amplia reforma de su ley de hidrocarburos que permitiría a empresas extranjeras y locales explotar yacimientos petroleros por su cuenta mediante un nuevo modelo de contrato. Los cambios, pendientes de aprobación, podrían constituir un paso inicial para permitir la entrada en el país de empresas independientes y de explotación petrolera con contratos actualizados que permitan una mayor flexibilidad con respecto al actual modelo de empresas conjuntas.

LA CONEXIÓN CON DENVER

Denver, Colorado, por su parte, también se perfila como un centro de actividad relacionada con Venezuela después de que varias empresas con sede allí participaron en la mesa redonda de Trump.

Entre ellas se encontraban Raisa Energy, que adquiere participaciones no operadas en activos energéticos y tiene un presidente ejecutivo venezolano; Tallgrass Energy, una empresa de los sectores de procesamiento, almacenamiento y transporte con activos de oleoductos y terminales, y Aspect Holdings.

Las petroleras estadounidenses podrían ayudar a restablecer la producción y la prosperidad venezolanas y están dispuestas a empezar "a trabajar de verdad, rápidamente", dijo Alex Cranberg, presidente de Aspect.

"El premio es enorme, ⁠pero requiere contratos duraderos y la creación de confianza a largo plazo", dijo en una respuesta por correo electrónico a preguntas de Reuters, refiriéndose al potencial de desarrollo en la prolífica faja de crudo pesado del Orinoco del país. También dijo que hay potencial para la exploración en tierra y mar adentro, ya que la tecnología moderna ​podría desbloquear los recursos de petróleo y gas que no se reflejan en las estimaciones de reservas actuales.

"Necesitamos acuerdos contractuales y de seguridad que sean realistas y fiables. Necesitamos datos técnicos, y muchos", prosiguió Cranberg.

Trump ha dicho a los ejecutivos que "tratarían directamente con nosotros" y no con Venezuela, pero no está claro qué agencias estadounidenses harían qué, quién gestionaría las licencias y aprobaría los acuerdos, ni cuándo podrían levantarse las sanciones estadounidenses que prohíben facilitar el comercio de petróleo venezolano.

Cualquier empresa estadounidense que quiera trabajar en el sector petrolero de Venezuela necesita actualmente una licencia o una exención de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y los bancos internacionales tampoco pueden trabajar allí en virtud de las sanciones actuales. También habría que cambiar muchas leyes venezolanas antes de que las empresas pudieran invertir, según los abogados.

PRESIÓN DE WASHINGTON PARA PONERSE EN MARCHA

Trump y su secretario ‍de Energía, Chris Wright, mientras tanto, quieren que la industria se ponga en marcha.

"Tienen prisa, porque el presidente le dijo a Wright que se diera prisa, y Wright, por supuesto, está tratando de cumplir", dijo Monaldi. Siendo realistas, sin embargo, la mayor parte de las ganancias rápidas en la producción petrolera venezolana provendrían probablemente de las operaciones dirigidas por la petrolera estadounidense Chevron - el único productor de energía de Estados Unidos con licencia para operar allí.

En las oficinas de PDVSA en Caracas y en los centros operativos de todo el país se respira un ambiente similar, según fuentes de la empresa que solicitaron el anonimato. El ambiente allí ha cambiado rápidamente desde que la compañía dijo que estaba avanzando en las negociaciones con Estados Unidos.

Algunos ejecutivos de la empresa se apresuran a concertar reuniones con ejecutivos petroleros extranjeros sobre producción, exportaciones, suministro de energía y oportunidades de negocio, dijeron las fuentes.

Ha habido una oleada de interés por parte de empresas que estudian posibles oportunidades en Venezuela, dijo Emil Calles Lossada, director general de Venergy Global, con sede en Caracas, que recopila información comercial para empresas que desean invertir. Sin embargo, las sanciones actuales frenan a la mayoría de ellas, por lo que es necesario ​suavizar las restricciones y realizar reformas legales en el país sudamericano, añadió.

De vuelta a Houston, Goitia calcula que la rentabilidad será de al menos el 20% cuando los dos sistemas entren plenamente en servicio. Anticipa un potencial significativo de mayores beneficios si una empresa más grande tiene interés en adquirirlos al cabo de unos años.

En tanto, en una oficina cercana, un aspirante a promotor energético en busca de inversores presentaba una propuesta diferente: 70 millones de dólares al año para reactivar pozos petroleros abandonados en el este de Venezuela. Calculaba que podría convertirlo en una ganancia extraordinaria de 800 millones de dólares.

Está intentando recaudar el dinero de los explotadores de Texas y quiere reformar los pozos existentes que necesitan una revisión. La infraestructura, aunque esté en mal estado, debería ser lo bastante buena, y dice que las cuentas salen. Todo lo que necesita es alcanzar los 50.000 barriles diarios, ‍lo que le llevaría unos siete meses.

Los sueños de Texas son grandes, y Venezuela vuelve a ser tan atractiva como el mítico El Dorado. (Reporte de Arathy Somasekhar y Nathan Crooks en Houston, con información adicional de Liz Hampton y Marianna Parraga. Edición de Simon Webb y Anna Driver; Editado en Español por Ricardo Figueroa)