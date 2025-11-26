HP cierra su año fiscal ganando un 8,9% menos y anuncia despidos y mejoras en el dividendo

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El fabricante estadounidense de ordenadores e impresoras Hewlett-Packard (HP) ganó US$2.529 millones (2.182 millones de euros) durante su año fiscal, finalizado el 31 de octubre, lo que supone un retroceso del 8,9% respecto de lo contabilizado doce meses antes.

Los ingresos subieron un 3,2%, hasta los US$55.295 millones (47.699 millones de euros). Por sectores, los sistemas personales brindaron US$38.532 millones (33.239 millones de euros), un 6,5% más, y la división de impresoras y reprografía facturó un 3,7% menos tras anotarse US$16.702 millones (14.408 millones de euros).

De su lado, el total de gastos en los que incurrió HP por costes de producción, I+D, venta o administración, entre otros, fue de US$52.121 millones (44.961 millones de euros), un 4,8% más.

Ya solo en el cuarto trimestre, los beneficios netos fueron de US$795 millones (685,8 millones de euros) y la cifra de negocio de US$14.639 millones (12.628 millones de euros), esto es un 12,3% menos y un 4,2% más, respectivamente.

"Los resultados del ejercicio fiscal 2025 refuerzan el poder de nuestra cartera y la solidez de nuestro equipo en un entorno dinámico", ha afirmado el presidente y consejero delegado de HP, Enrique Lores.

"A medida que aceleramos la innovación en los dispositivos basados en IA que impulsan la productividad, la seguridad y la flexibilidad de nuestros clientes, nuestro objetivo para 2026 es centrarnos en una ejecución disciplinada", ha añadido.

PREVISIONES, DESPIDOS Y DIVIDENDO

De cara al próximo trimestre, HP anticipa que el beneficio por acción diluido se situará en la horquilla de los US$0,58 (0,50 euros) a los US$0,66 (0,57 euros).

Para el conjunto del año, esta misma métrica financiera se moverá entre los US$2,47 (2,13 euros) y los US$2,77 (2,39 euros).

El 'cash flow' estará entre los US$2.800 y US$3.000 millones (2.415 y 2.588 millones de euros).

La multinacional ha lanzado un plan estratégico para ahorrar unos US$1.000 millones (862,6 millones de euros) hasta finales de 2028 que se traducirá en la salida de entre 4.000 y 6.000 trabajadores.

Sin embargo, ha elevado a US$0,30 (0,26 euros) el dividendo a repartir, pagadero el 2 de enero a los tenedores que figuren como tal al cierre de los mercados el día 11 de diciembre.