HP cierra su año fiscal ganando US$2.181 millones, un 8,9% menos, y anuncia despidos y mejoras en el dividendo
HP cierra su año fiscal ganando US$2.181 millones, un 8,9% menos, y anuncia despidos y mejoras en el dividendo
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
El fabricante estadounidense de ordenadores e impresoras Hewlett-Packard (HP) ganó US$2.529 millones (2.182 millones de euros) durante su año fiscal, finalizado el 31 de octubre, lo que supone un retroceso del 8,9% respecto de lo contabilizado doce meses antes.
Los ingresos subieron un 3,2%, hasta los US$55.295 millones (47.699 millones de euros). Por sectores, los sistemas personales brindaron US$38.532 millones (33.239 millones de euros), un 6,5% más, y la división de impresoras y reprografía facturó un 3,7% menos tras anotarse US$16.702 millones (14.408 millones de euros).
De su lado, el total de gastos en los que incurrió HP por costes de producción, I+D, venta o administración, entre otros, fue de US$52.121 millones (44.961 millones de euros), un 4,8% más.
Ya solo en el cuarto trimestre, los beneficios netos fueron de US$795 millones (685,8 millones de euros) y la cifra de negocio de US$14.639 millones (12.628 millones de euros), esto es un 12,3% menos y un 4,2% más, respectivamente.
"Los resultados del ejercicio fiscal 2025 refuerzan el poder de nuestra cartera y la solidez de nuestro equipo en un entorno dinámico", ha afirmado el presidente y consejero delegado de HP, Enrique Lores.
"A medida que aceleramos la innovación en los dispositivos basados en IA que impulsan la productividad, la seguridad y la flexibilidad de nuestros clientes, nuestro objetivo para 2026 es centrarnos en una ejecución disciplinada", ha añadido.
PREVISIONES, DESPIDOS Y DIVIDENDO
De cara al próximo trimestre, HP anticipa que el beneficio por acción diluido se situará en la horquilla de los US$0,58 (0,50 euros) a los US$0,66 (0,57 euros).
Para el conjunto del año, esta misma métrica financiera se moverá entre los US$2,47 (2,13 euros) y los US$2,77 (2,39 euros).
El 'cash flow' estará entre los US$2.800 y US$3.000 millones (2.415 y 2.588 millones de euros).
La multinacional ha lanzado un plan estratégico para ahorrar unos US$1.000 millones (862,6 millones de euros) hasta finales de 2028 que se traducirá en la salida de entre 4.000 y 6.000 trabajadores.
Sin embargo, ha elevado a US$0,30 (0,26 euros) el dividendo a repartir, pagadero el 2 de enero a los tenedores que figuren como tal al cierre de los mercados el día 11 de diciembre.
- 1
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 2
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 3
Las concesiones de rutas: dos corredores al Sur, 1800 kilómetros con peaje más caro y solo 72 de nuevas autopistas
- 4
La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades