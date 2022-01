HP OMEN presenta un sobremesa que refrigera la CPU con aire frío del exterior durante el juego

HP ha presentado este martes en el marco del CES 2022 nuevos equipos destinados al 'gaming' de entre los que destaca el OMEN by HP 45L, un ordenador de sobremesa que presenta un sistema de refrigeración capaz de reducir hasta en 6 grados centígrados menos su temperatura mientras está en funcionamiento.

OMEN Cryo Chamber es un sistema de enfriamiento patentado que utiliza el aire ambiental para disipar el calor de la CPU del ordenador y reducir hasta seis grados su temperatura -respecto a un modelo sin él- en pleno rendimiento. Se trata de un compartimento ubicado sobre el interior de la torre principal.

Este compartimento alberga una cámara de refrigeración líquida AIO, que tiene una capacidad de hasta 360 mm. Funciona aspirando el aire ambiental más frío del exterior del equipo mediante tres ventiladores situados en la parte frontal. Lo hace con el objetivo de enfriar el radiador, en lugar de usar aire caliente de su interior y enfriarlo. Esta solución de refrigeración no está disponible en la configuración del modelo anterior, OMEN by HP 40L Desktop.

OMEN by HP 45L presenta una carcasa en color negro y tapa transparente en uno de los laterales, que muestra el chasis de la máquina. Funciona con procesadores Intel (hasta Core i9 de la 12ª generación) o AMD (hasta Ryzen 9 5900X) y memoria RAM DDR4 HyperX de hasta 64GB, con almacenamiento interno PCIe de hasta dos SSD M.2 PCIe NVMe de 2TB.

Este modelo es capaz de soportar dos tipos de tarjetas gráficas, bien hasta Nvidia GeForce RTX 3090 con 24 GB de memoria GDDR6X o bien AMD Radeon RX 6700 XT con la tecnología Infinity Cache integrada. Además, incluye conexión WiFi 6 y Bluetooth Combo.

Además de este ordenador de sobremesa, la marca ha dado a conocer el primer modelo para escritorio de la serie Victus que presentó el pasado mes de mayo con el lanzamiento del portátil Victus by HP 16. Se trata de un ordenador con un diseño compacto disponible en dos dos colores, plata (Mica Silver) o blanco (Ceramic White).

Victus by HP 15L funciona con procesadores de alto rendimiento, desde Intel Core i7 de 12ª generación hasta los últimos procesadores AMD Ryzen 75000 G Series y hasta 32 GB de RAM DDR4, así como con tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX 3060 Ti o AMD Radeon RX 6600 XT.

Presenta el logotipo de la serie en la parte central del equipo, capaz de proyectar distintos colores y está fabricado con plástico reciclado. Incluso, cuenta con el certificado Energy Star de consumo eficiente.

Monitor hp omen 27u

Junto con estos sobremesas, HP ha presentado el monitor OMEN 27u de 27 pulgadas con una relación de aspecto 16:9 y resolución 4K (3840 x 2160). Es el primer monitor HDMI 2.1 de OMEN con una tasa de refresco de 144 Hz y brillo de 450 nits e integra tecnología de sincronización AMD FreeSync Premium Pro.

Según la compañía estadounidense, es compatible con las consolas de última generación y presenta un tiempo de respuesta de un milisegundo, capaz de ofrecer gráficos de forma fluida y sin desenfoques.

Además, el monitor cuenta con un diseño de microbisel en los cuatro lados, que fomenta la inmersión durante el juego, e incluye el sistema HP Eye Ease con Eyesafe, un filtro integrado de luz azul destinado al cuidado de la vista.

Rediseño del omen 25l

Otra de las novedades en el apartado de las CPU de la marca se encuentra en el modelo OMEN 25L, ya presentado en mayo de 2020 en color negro. Esta vez ha cambiado la estética del sobremesa, ya que se ha fabricado en color blanco cerámica.

Además de la habitual carcasa de metal, ofrece la posibilidad de adquirirlo con un con un panel lateral de cristal templado. Gracias a la iluminación RGB a través del sistema OMEN Gaming Hub se puede visualizar el interior.

Junto al RGB, a este ordenador de escritorio se le ha añadido un ventilador frontal de 120 mm que reduce la temperatura del dispositivo durante el juego. Es compatible las tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX 3080 y AMD Radeon RX 6700 XT.

Precios y disponibilidad

Según ha informado la compañía, estos productos estarán a disposición de los usuarios de forma escalonada. De este modo, OMEN by HP 45L estará disponible a través de su página web a un precio de 1.899,99 dólares desde el 5 de enero.

A continuación, se pondrá a la venta el modelo Victus by HP 15L durante el mes de febrero, aunque se desconoce cuál será su precio, mientras que durante la primavera dará comienzo la comercialización de los modelos OMEN by HP 25L y OMEN by HP 27u 4K 699,99 dólares).