HRW advierte de que la masacre de Bucha "podría repetirse a gran escala"

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, ha advertido este lunes de que la masacre denunciada por Ucrania en la ciudad de Bucha, a las afueras de Kiev, "podría repetirse a gran escala".

"Lo que está pasando en Bucha y otras ciudades cercanas a Kiev podría repetirse a gran escala, por lo que estamos trasladar al Kremlin el mensaje de que aquí están las pruebas de que estas atrocidades están ocurriendo. Controlad a vuestras tropas si queréis evitar la responsabilidad penal", ha afirmado Roth en declaraciones a la CNN.

Roth ha destacado además que "es urgente moverse lo más rápidamente posible" para minimizar la pérdida de pruebas. "No basta con tener un cadáver. Necesitas averiguar por qué murió esa persona. En algunos casos se trata de cuerpos atados, de personas que fueron ejecutadas. Eso es claramente un crimen de guerra, pero si otra persona murió por el fuego cruzado, hay que estudiarlo más cuidadosamente", ha indicado. "Podrían haber sido militares, ucranianos o rusos, así que hay que investigarlo", ha apuntado.

En cuanto a las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden, que ha pedido enjuiciar al presidente ruso, Vladimir Putin, por este "crimen de guerra", aunque sin referirse a ello como genocidio, Roth ha destacado que "no debemos minimizar lo que hemos visto en Bucha solo porque no suponga genocidio". "Un crimen de guerra es ya bastante grave (...). Aún no hemos visto un genocidio y espero que no lo haya en Ucrania", ha indicado.

Al ser interrogado por si Putin podría responder personalmente por estos presuntos crímenes de guerra, Roth ha indicado que "en principio, sí". "Hay que probar que estaba al tanto de estos crímenes. Sospecho que se podría demostrar y que no hizo nada para controlarlos, para detenerlos", ha argumentado.