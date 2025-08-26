HRW advierte de que militares de EEUU podrían cometer crímenes de guerra en Gaza al asistir al Ejército israelí

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Human Rights Watch (HRW) ha advertido este martes de que el personal militar y de inteligencia estadounidenses podrían ser acusados penalmente por crímenes de guerra al asistir a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la comisión de "atrocidades" en la Franja de Gaza.

"La participación directa de Estados Unidos en operaciones militares con las fuerzas israelíes significa que, en virtud del Derecho Internacional, Estados Unidos ha sido y es parte en el conflicto armado en Gaza", ha declarado la directora de HRW en Washington, Sarah Yager, en un comunicado en el que ha precisado que militares, agentes de Inteligencia y contratistas estadounidenses que "asisten" a los soldados israelíes que cometen crímenes de guerra "podrían enfrentarse a un proceso penal" por estos mismos hechos en el enclave palestino.

En este sentido, la ONG ha recordado que los gobiernos estadounidenses han reconocido su participación en la operación militar de Israel sobre la Franja desde su comienzo a principios de octubre de 2023, cuando el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) atacó territorio israelí dejando unos 1200 muertos y 250 secuestrados.

Desde entonces, tanto el presidente actual, Donald Trump, como su predecesor, Joe Biden, han suministrado a Israel, además de armas, "una amplia coordinación, planificación y recopilación de inteligencia (...) para atacar a los líderes" de las milicias palestinas.

"El derecho internacional considera a un país legalmente cómplice cuando, a sabiendas, ayuda a otra nación a cometer graves violaciones del derecho de la guerra y otros abusos", ha declarado Yager, antes de señalar que "el público estadounidense debe saber que las armas estadounidenses proporcionadas a Israel están facilitando directamente las atrocidades en Gaza, lo que implica profundamente a Estados Unidos en las violaciones de las leyes de la guerra que Human Rights Watch y otras organizaciones están documentando".

La ONG ha recordado que la Comisión de Derecho Internacional, órgano de expertos de Naciones Unidas encargado de impulsar el desarrollo de la legislación internacional, dispone que si un Estado "ayuda o asiste" a otro a cometer un hecho intencionalmente ilícito "con conocimiento de las circunstancias", el primero es asimismo responsable de los actos del segundo.

De hecho, la asistencia por sí sola puede generar incluso "responsabilidad" del Estado si ésta contribuye "significativamente" a la comisión de un acto ilícito. En esta línea, HRW ha indicado que Estados Unidos ha transferido al menos US$4170 millones (casi 3600 millones de euros) en armas a Israel entre octubre de 2023 y mayo de 2025, una cifra que se suma a los 751 casos activos hasta abril de este año de ventas militares a Israel por valor de US$39.200 millones (33.700 millones de euros).

Más de 62.700 palestinos han muerto y casi 158.000 han resultado heridos en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. Además, ya son más de 300 los decesos por inanición, entre los que se encuentran 117 menores.