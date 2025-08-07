HRW condena los ataques de Israel contra escuelas en Gaza e insta a "suspender las ventas de armas"

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este jueves a los gobiernos que proporcionan apoyo militar a Israel a "suspender todas las ventas de armas y tomar otras medidas", al considerar imposibles de ignorar los ataques del Ejército israelí contra escuelas que albergan a personas desplazadas en la Franja de Gaza.

"Los ataques israelíes contra escuelas que albergan a familias desplazadas ponen de manifiesto la matanza generalizada que las fuerzas israelíes han llevado a cabo en Gaza", ha declarado el director adjunto de Crisis, Conflictos y Armas de HRW, Gerry Simpson, en un comunicado en el que ha reclamado que "otros gobiernos no deberían tolerar esta horrible matanza de civiles palestinos que solo buscan refugio".

En esta línea, la ONG ha señalado que los demás gobiernos, "incluido el de Estados Unidos, que ha proporcionado las armas utilizadas en los ataques ilegales, deberían imponer un embargo de armas al gobierno israelí y adoptar otras medidas urgentes para hacer cumplir la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio".

"Después de casi dos años de frecuentes ataques israelíes que han causado la muerte de civiles en escuelas y otros lugares protegidos, los gobiernos que proporcionan apoyo militar a Israel no pueden decir que no eran conscientes de las consecuencias de sus acciones", ha apuntado Simpson, que ha reclamado que "los gobiernos deberían suspender todas las ventas de armas a Israel y tomar otras medidas para evitar nuevas atrocidades masivas".

HRW ha criticado de esta forma que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están destruyendo gran parte de la infraestructura civil que queda en Gaza, desplazando de nuevo a cientos de miles de palestinos y empeorando la ya grave situación humanitaria".

En este sentido, ha hecho referencia al último informe del Grupo de Educación del Territorio Palestino Ocupado, según el cual el 97% de los edificios escolares de Gaza (547 de 564) han sufrido algún tipo de daño, incluidos 462 (76%) que fueron "directamente alcanzados", y que 518 (92%) requieren "una reconstrucción completa o importantes obras de rehabilitación para volver a ser funcionales".

En consecuencia, ataques israelíes han impedido a los civiles acceder de forma segura a los refugios, y Human Rights Watch ha advertido también de que "contribuirán a la interrupción del acceso a la educación durante muchos años".