HRW denuncia abusos y crímenes de guerra en la ocupación israelí de partes del sur de Siria

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles que las fuerzas israelíes que ocupan partes del sur de Siria desde diciembre de 2024 han obligado al desplazamiento forzoso de la población local, "lo que constituye un crimen de guerra", entre otros abusos y detenciones que incluyen expropiaciones y demoliciones de viviendas.

HRW ha denunciado de este modo que desde el colapso del régimen de Bashar al Assad, Israel ha avanzado profundamente en la zona desmilitarizada supervisada por la ONU que separa los Altos del Golán --territorio sirio que Israel ocupa desde 1967-- de la parte de la provincia de Quneitra que permaneció bajo control sirio, y ha establecido nueve puestos militares que se extienden desde el monte Hermón, pasando por la ciudad de Quneitra, hasta partes del oeste de Daraa.

Asimismo, ha denunciado que Israel ha impedido que decenas de miles de sirios desplazados regresen al Golán desde 1967.

La ONG ha señalado que las autoridades israelíes han reiterado su intención de desmilitarizar el sur de Siria, haciendo alusión a hechos como la operación anunciada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el pasado domingo por la cual dos batallones penetraron "38 kilómetros en territorio sirio" para confiscar "más de 300 armas diferentes" en un supuesto depósito abandonado del régimen de Bashar al Assad.

Tras ello, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, iniciaron operaciones de búsqueda en la ciudad suroccidental de Saysoun, allanando varias viviendas con el pretexto de buscar armas, y establecieron también un puesto de control para registrar a vehículos y peatones.

"Las fuerzas militares israelíes que operan en Siria no deberían tener vía libre para confiscar viviendas, demolerlas y expulsar a las familias", ha afirmado en un comunicado la jefa de investigación sobre Siria de Human Rights Watch, Hiba Zayadin.

"Las recientes acciones de Israel en el sur de Siria no son actos legítimos de necesidad militar, sino páginas sacadas del manual utilizado en los territorios palestinos ocupados y otras partes de la región, que despojan a los residentes de sus derechos y libertades fundamentales", ha agregado.

En este sentido, la ONG ha instado a los gobiernos del mundo a suspender el apoyo militar a Israel mientras sus fuerzas sigan cometiendo abusos graves y generalizados, incluidos crímenes de guerra, con impunidad.

"Los gobiernos también deberían revisar y, cuando proceda, suspender la cooperación bilateral y prohibir el comercio con los asentamientos, incluidos los de los Altos del Golán sirios ocupados", reza el documento.

En concreto, HRW apela a Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido para que impulsen la rendición de cuentas y apoyen los procedimientos del Tribunal Penal Internacional (TPI).

Asimismo,

"deberían imponer sanciones selectivas contra los funcionarios israelíes responsables de las graves violaciones del derecho internacional humanitario que se están produciendo, como el bloqueo del retorno de los desplazados sirios, y mantenerlas hasta que se adopten medidas verificables que permitan un retorno seguro, voluntario y digno", ha indicado la organización.

"La inacción de otros gobiernos ante la conducta ilegal de Israel en toda la región le está permitiendo aplicar sus tácticas represivas con impunidad", ha subrayado Zayadin, que ha insistido en que "la comunidad internacional debe actuar ahora para suspender el apoyo militar, imponer medidas específicas y respaldar la rendición de cuentas, incluso ante el TPI".