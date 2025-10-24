HRW insta a los países de la ASEAN a que rechacen el plan de la junta de Birmania para las elecciones

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este jueves a los países que asistan a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia a rechazar el plan para celebrar elecciones de la junta militar de Birmania en medio de su "represión y ataques ilegales".

"La junta de Birmania no ha demostrado ni la intención ni la capacidad de organizar y celebrar elecciones que cumplan siquiera remotamente con los estándares internacionales", ha declarado el director de incidencia política en Asia de HRW, John Sifton, en un comunicado.

"La represión y los ataques ilegales de la junta han creado un clima de miedo que impide la celebración de elecciones genuinas, y mucho menos de una votación libre y justa", ha agregado.

La organización ha denunciado que la junta, cuyo Ejército ha llevado a cabo en los últimos años "crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la detención arbitraria de políticos de la oposición y la disolución y criminalización de partidos políticos de la oposición", promulgó a finales de julio una ley que penaliza las críticas a las elecciones, prohibiendo hablar, organizarse o protestar si "interrumpe cualquier parte del proceso electoral".

Asimismo, Human Rights Watch ha señalado que, dado que gran parte de Birmania no está "bajo control militar, sino en manos de grupos armados de la oposición, la junta no podría celebrar elecciones en la mayoría de los municipios del país".

"La ASEAN y sus socios deben rechazar categóricamente la idea de que puedan celebrarse elecciones libres y justas en Birmania y negarse a apoyarlas de cualquier manera", ha incidido Sifton, que ha instado también a más gobiernos a "señalar que, si se celebran elecciones, los supuestos resultados no se considerarán creíbles".

Human Rights Watch se ha mostrado crítico de esta manera con unos comicios cuyo desarrollo se ha vuelto a ver afectado por la última decisión de la junta militar, que este martes ha prohibido la realización de actos y mítines de campaña fuera de lugares aprobados por las autoridades castrenses.

A finales de septiembre, la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas a Birmania, Julie Bishop, que aludió a finales de septiembre a las divergentes posturas de los miembros de ASEAN, alertó de que "existe un riesgo significativo" de que los comicios previstos para el 28 de diciembre "aumenten la resistencia, las protestas y la violencia y debiliten aún más el frágil estado del país".