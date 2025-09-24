LA NACION

HRW llama a países africanos a rechazar acogida de personas expulsadas por EE.UU.

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió el martes que el envío a África de personas deteni

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió el martes que el envío a África de personas detenidas en Estados Unidos como parte de "acuerdos opacos" viola el derecho internacional y debe ser rechazado.

Esuatini, Ghana, Ruanda y Sudán del Sur han aceptado en los últimos meses a personas expulsadas por Estados Unidos en un programa del gobierno de Donald Trump de expulsar a migrantes indocumentados.

HRW indicó tener conocimiento del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el pequeño reino africano de Esuatini, el cual no se ha hecho público y que prevé una ayuda financiera de US$5,1 millones.

A cambio, Esuatini aceptó recibir hasta 160 personas, dijo la oenegé en un comunicado.

Ese país recibió en julio un grupo de cubanos, jamaiquinos, laosianos, vietnamitas y yemenitas que habían sido condenados por crímenes en Estados Unidos.

Permanecen encarcelados en la prisión de alta seguridad de Matsapha, tristemente célebre por su sobrepoblación y por albergar presos políticos.

Abogados y grupos de la sociedad civil de Esuatini recurrieron a la justicia para rechazar la legalidad de esas detenciones y exigir al gobierno publicar los términos del acuerdo con Washington.

HRW dijo también haber tomado conocimiento del acuerdo con Ruanda, que aceptó recibir hasta 250 personas y que prevé una ayuda financiera estadounidense de unos US$7,5 millones.

"Los acuerdos opacos que facilitan estas transferencias se enmarcan en un enfoque político de Estados Unidos que viola el derecho internacional y que busca instrumentalizar el sufrimiento humano como medio de disuasión de la migración", declaró HRW.

La organización exhortó a los gobiernos africanos a negarse a aceptar personas expulsadas de Estados Unidos y cancelar los acuerdos vigentes.

"Esos acuerdos convierten a los gobiernos africanos en cómplices de violaciones horribles de los derechos humanos de los migrantes cometidos por el gobierno de Trump", declaró Allan Ngari, de HRW.

br/mm/sba/mas/ad

