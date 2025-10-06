HRW pide a la comunidad internacional detener las "atrocidades" de Israel en Gaza a pesar del plan de Trump

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este lunes a la comunidad internacional detener las "atrocidades" cometidas por el Ejército de Israel en la Franja de Gaza a pesar del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que asegura que "no sustituye la necesidad de que los gobiernos tomen medidas urgentes para proteger a los civiles".

"El plan, de 20 puntos, no aborda directamente los asuntos relacionados con los Derechos Humanos y la impunidad frente a crímenes graves cometidos tras el 7 de octubre de 2023. Los gobiernos deben tomar medidas, incluido el embargo de armas y las sanciones, y apoyar al Tribunal Penal Internacional", ha indicado la organización en un comunicado.

Todo esto es "necesario" frente a las "atrocidades contra los civiles" e "independientemente de que el plan de Trump sea finalmente puesto en marcha. Omar Shakir, director de HRW para Israel y Palestina, ha indicado que "no hay que esperar a que este plan sea adoptado". "Hay que tomar medidas para evitar más daños", ha añadido.

"Estos dos años desde los ataques han traído consigo una larga lista de atrocidades contra los civiles, las cuales no se han topado con justicia de ningún tipo", ha aseverado, al tiempo que ha incidido en que gobiernos de todo el mundo "no deben esperar la adopción de un plan como el de Trump, ni ningún otro, para tomar medidas que eviten más daños".

En este sentido, ha resaltado que las atrocidades cometidas durante los últimos años "han tenido un efecto devastador, con miles de muertos y desplazados". "Hay ciudades reducidas a escombros e innumerables comunidades y vidas devastadas", recoge el texto.

Asimismo, ha hecho hincapié en que son también estos Estados los que deben "presionar y hacer uso de su influencia sobre Hamás y otros grupos armados palestinos para lograr la liberación urgente de los rehenes".

"El recrudecimiento de la represión sobre el terreno a lo largo de décadas de supuestos procesos de paz debería haber dejado claro lo absurdo que es depender únicamente de estos planes para bordar los abusos", ha afirmado Shakir.

"Los gobiernos deben tomar medidas concretas urgentemente para proteger a los más de dos millones de palestinos de Gaza y a los rehenes israelíes", ha zanjado.