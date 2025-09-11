HRW pide a Marruecos liberar a una activista condenada por blasfemia

La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a las autoridades marroquíes que "anulen de urgencia" la pena de 30 meses de prisión impuesta a la activista feminista Ibtissame Lachgar, condenada a principios de septiembre por "atentar contra el islam".

La activista de 50 años publicó a finales de julio en las redes sociales una foto suya con una camiseta en la que aparecía la palabra "Alá" seguida de la frase "is lesbian" ("es lesbiana").

La foto iba acompañada de un texto que calificaba al islam, "como cualquier ideología religiosa", de "fascista, falocrático y misógino".

La publicación suscitó fuertes reacciones, que iban desde llamamientos a su detención hasta amenazas de violación y lapidación.

El 3 de septiembre fue condenada a 30 meses de prisión y a una multa de poco más de US$5000 por "atentar contra el islam" con esta publicación considerada "ofensiva para Dios".

Las autoridades marroquíes "deberían anular urgentemente (su) sentencia", estimó HRW en un comunicado, calificando el fallo de "duro golpe a la libertad de expresión".

También deberían "despenalizar las leyes que se utilizan contra la libertad de expresión" en el país, añadió la ONG.

La ley marroquí castiga con entre seis meses y dos años de prisión firme a "toda persona que atente contra la religión musulmana".

La pena puede elevarse a cinco años de prisión si el delito se comete en público, "incluso por medios electrónicos".

Durante su juicio, la mujer declaró que su camiseta retomaba "un eslogan feminista que existe desde hace años contra las ideologías sexistas y la violencia contra las mujeres (...) y que no tiene ninguna relación con el islam".

