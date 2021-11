HRW pide que la ONU, el Banco Mundial y la comunidad internacional intervengan en la economía afgana

La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los países donantes, así como a Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales que aborden la economía y el sistema bancario afgano para evitar una hambruna generalizada.

"La econom√≠a y los servicios sociales de Afganist√°n est√°n colapsando, y los afganos de todo el pa√≠s ya sufren desnutrici√≥n aguda", ha lamentado el director de HRW para la defensa de Asia, John Sifton, seg√ļn recoge un comunicado de la propia organizaci√≥n.

En este contexto, Sifton ha remarcado la importancia de la ayuda humanitaria, pero ha dado un paso más allá y ha reconocido que, dado el nivel de crisis que vive la nación, "los gobiernos de la ONU y las instituciones financieras internacionales deben ajustar urgentemente las restricciones y sanciones existentes que afectan a la economía y el sector bancario del país".

Así, con el objetivo de abordar la crisis humanitaria en Afganistán, HRW ha recomendado que los gobiernos y la comunidad internacional trabajen junto con los talibán para llegar a un acuerdo que permita al Banco Central afgano acceder al sistema financiero internacional.

En caso de que un acuerdo de tales características no se pueda llevar a cabo, se debería entonces negociar la puesta en marcha de un banco privado u otra entidad que se encargue de estas gestiones y permita liquidar los depósitos privados de organizaciones como UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros actores legítimos.

Por su parte, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deben tomar medidas orientadas a garantizar que las transacciones financieras legítimas relacionadas con actividades humanitarias y la provisión de bienes y servicios esenciales estén excluidas del alcance de las sanciones de la ONU.

Sifton ha definido la situación como que "las agencias de la ONU, los grupos humanitarios y la diáspora afgana no pueden enviar activos a un sistema bancario que no funciona", mientras que los titulares de las cuentas en Afganistán "no pueden retirar dinero en efectivo que no está allí".

"La muerte generalizada y el sufrimiento por el hambre se pueden prevenir si los gobiernos act√ļan con urgencia para abordar la crisis econ√≥mica de Afganist√°n".

Falta de dinero en efectivo

Tras la toma del poder de Afganistán por parte de los talibán el pasado mes de agosto, Kabul ha perdido ingresos y ha visto como los precios aumentaban, dejando el terreno acondicionado para el aumento de una crisis de liquidez y escasez de dinero en efectivo que ha privado a gran parte de la población el acceso a comida y agua.

La mala situaci√≥n econ√≥mica ha afectado especialmente al sector femenino de la poblaci√≥n, tanto mujeres adultas como ni√Īas, pues son quienes enfrenta obst√°culos mayores para obtener alimentos, atenci√≥n m√©dica o recursos financieros, mientras que tambi√©n deben afrontar las restricciones e impedimentos impuestos por los talib√°n para optar o ejercer puestos de trabajo remunerados.

HRW ha recogido el testimonio de trabajadores bancarios y personal de agencias humanitarias, que han apuntado que los afganos no pueden cubrir los retiros de fondos por parte de actores privados y organizaciones de ayuda.

En este contexto de sanciones impuestas por la comunidad internacional a Kabul, la organización ha focalizado en Estados Unidos y ha lamentado que las sanciones impuestas por la Administración del presidente Joe Biden no coinciden con lo que promulgó su propio Departamento del Tesoro a mediados de octubre.

El Tesoro apuntó que se debería tratar de "adaptar las sanciones para mitigar los impactos económicos y políticos no deseados" a la par que se adoptó un "marco de política estructurado que vincula las sanciones con un objetivo político claro".