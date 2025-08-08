HSBC eleva perspectivas del precio de la plata por fortaleza del oro y riesgos geopolíticos

8 ago (Reuters) - HSBC elevó sus previsiones sobre el precio de la plata para 2025, 2026 y 2027, debido al fuerte apoyo de los altos precios del oro y la demanda de refugio ante la incertidumbre geopolítica y económica.

El banco espera ahora unos precios medios de la plata de US$35,14 por onza en 2025, frente a los US$30,28 anteriores; de US$33,96 en 2026, frente a una previsión anterior de US$26,95; y de US$31,79 en 2027, frente a los US$28,30.

Aunque los precios de la plata han subido, HSBC advirtió que el repunte "se debe más a la relación de la plata con el oro que a los fundamentos subyacentes", ya que el precio récord del oro ejerce una "fuerte atracción gravitatoria" sobre la plata.

Los precios del oro al contado han subido un 29% en lo que va de año, tras alcanzar un récord de US$3500 la onza en abril, en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que desencadenó movimientos hacia activos de refugio.

HSBC dijo que después de cuatro años de crecimiento récord, la demanda industrial de plata puede disminuir este año, aunque es probable que cualquier disminución sea limitada. La demanda se recuperará probablemente en 2026, impulsada por sectores clave como la industria fotovoltaica y la electrónica.

Sin embargo, es probable que la demanda de joyería y platería siga debilitándose debido a los elevados precios, mientras que la demanda de monedas y lingotes se ha visto mermada por los elevados precios, añadió el banco.

En cuanto a la oferta, la producción minera de plata sigue aumentando a un ritmo moderado, según HSBC.

El modelo de oferta y demanda del banco proyecta un déficit de plata de 206 millones de onzas en 2025, un aumento respecto al faltante de 167 millones de onzas del año pasado. Se espera que el resultado negativo se reduzca a 126 millones de onzas en 2026.

HSBC también dijo que un dólar más débil este año, según las previsiones de HSBC, es positivo para la plata, mientras que los debates en curso sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal y las políticas de los bancos centrales podrían afectar a los precios en el futuro. (Reporte de Sherin Elizabeth Varghese y Noel John en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)