HSBC eleva previsión del precio promedio de la plata en 2025 a US$38,56 la onza
8 oct (Reuters) - HSBC elevó el miércoles sus previsiones del precio promedio de la plata para 2025 a US$38,56 por onza, desde los US$35,14 previos, debido a las expectativas de precios altos del oro, la renovada demanda de los inversores y la volatilidad prevista en el comercio.
El banco también elevó su previsión para 2026 a US$44,50, desde los US$33,96 anteriores, y para 2027 a US$40, desde US$31,79.
"Esperamos un rango de US$45-US$53/oz para lo que queda de 2025 y un rango de US$40-US$55/oz el año que viene", dijo HSBC.
El banco agregó que ve "máximos probablemente en el primer semestre de 2026, seguidos de una moderación y caída de los precios en el segundo semestre, a medida que se acumulan los inventarios de Londres, se espera que los precios del oro se moderen y se movilice una mayor oferta física". (Reporte de Anmol Choubey en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)
