HSBC eleva previsiones del precio medio de la plata a US$68,25 para 2026

7 ene (Reuters) - HSBC elevó el miércoles sus previsiones del precio de la plata a US$68,25 por onza para 2026 desde los US$44,50 anteriores, y a US$57 para 2027 desde los US$40 anteriores, citando un dólar estadounidense más débil y leves déficits de oferta y demanda.

El banco dijo que la plata se ve favorecida por el impulso del oro y la demanda de refugio seguro, pero advirtió que los precios siguen siendo volátiles e "insostenibles".

Aunque la demanda industrial y de joyería se está suavizando y la oferta de minas y chatarra se está ampliando, HSBC espera que la demanda institucional se mantenga fuerte con un crecimiento potencial de las inversiones en monedas y lingotes. (Reporte de Anmol Choubey en Bengaluru, edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)