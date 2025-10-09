HSBC propone sacar de la bolsa de Hong Kong el Hang Seng Bank

Por Selena Li y Scott Murdoch

HONG KONG, 9 oct (Reuters) - HSBC anunció el jueves su intención de sacar de bolsa el Hang Seng Bank de Hong Kong en una operación por valor de 106.100 millones de dólares hongkoneses (US$13.630 millones), después de que su filial mayoritaria haya sido objeto de críticas por sus resultados y su exposición a los tambaleantes mercados inmobiliarios de la ciudad y China continental. HSBC ofrecerá 155 dólares de Hong Kong por acción por el 36,5% de las acciones que aún no posee, lo que supone una valoración total de US$37.000 millones para Hang Seng Bank.

Las acciones de Hang Seng Bank alcanzaron un máximo de 168$ HK en las primeras operaciones, antes de retroceder a 150,3$ HK a mediodía, un 26,3% más, pero por debajo del precio de la oferta.

Las acciones de HSBC que cotizan en Hong Kong

cayeron un 6,2% a 103,7$ HK al descanso, un rendimiento mucho peor que el descenso del 0,15% del índice de referencia Hang Seng.

HSBC dijo que la oferta se hizo con una prima del 30,3% sobre el precio de cierre de Hang Seng Bank de 119$ HK el miércoles.

La operación supone la mayor operación corporativa bancaria en Hong Kong en más de una década, desde que OCBC compró Wing Hang Bank en 2014 mediante una operación de US$5300 millones, según Michael Makdad, analista sénior de renta variable de Morningstar.

(1 dólar = 7,7815 dólares de Hong Kong) (Información de Selena Li en Hong Kong y Scott Murdoch en Sydney; información adicional de Donny Kwok en Hong Kong y Adwitiya Srivastava; edición de Jamie Freed y Kim Coghill; edición en español de María Bayarri Cárdenas)