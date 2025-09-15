LA NACION

HSBC ve un riesgo a la baja para su previsión del precio del crudo en 2026

15 sep (Reuters) -

HSBC prevé un gran superávit de petróleo en el mercado a partir del cuarto trimestre de 2025, de 1,7 millones de barriles diarios (mbd), además de uno de 2,4 mbd en 2026, según una nota publicada el lunes.

El banco también dijo que ve un riesgo a la baja en su hipótesis de un precio del crudo Brent en US$65 por barril en 2026 si se materializan los aumentos de existencia en Occidente.

En su reunión de este mes, la OPEP+ optó por aumentar la producción de petróleo 137.000 bpd en octubre, comenzando a reducir los recortes de 1,65 millones de bpd antes de lo previsto. (Reporte de Ishaan Arora y Anushree Mukherjee en Bengaluru, edición en español de Javier López de Lérida)

