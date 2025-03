HTEC adquiere CertiCon, lo que sería una clara señal de una mayor expansión en la UE, así como de una ampliación de las capacidades de tecnología médica, industria y automoción

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--mar. 5, 2025--

HTEC, proveedor mundial de servicios estratégicos, diseño de software y hardware integrado y conocimientos de ingeniería que prioriza la IA y tiene su sede en la ciudad de San Francisco, anunció hoy la adquisición de CertiCon, una empresa de ingeniería de alta tecnología que tiene su sede en República Checa. CertiCon es una empresa conocida porque combina la investigación aplicada con la innovación tecnológica para poder brindar soluciones digitales avanzadas, especialmente en el área de la tecnología médica, la producción industrial y la automoción.

Gracias a esta adquisición, los 350 expertos de CertiCon de la República Checa y Eslovaquia se unirán al equipo de 2500 personas de HTEC, que se encarga de ayudar a empresas de todo el mundo a resolver retos de ingeniería complejos para no solo impulsar la eficiencia y reducir el riesgo, sino también para acelerar la comercialización. HTEC cuenta con un historial probado de colaboración con empresas que forman parte de la lista Fortune 500 y, junto con CertiCon, se asociará con una base aún más amplia de líderes tecnológicos a nivel mundial.

"Nos complace unir fuerzas con HTEC. La visión y los valores de la empresa se encuentran muy alineados con los de CertiCon, y creemos que esta asociación es una oportunidad única para que nuestro equipo genere un impacto que sea aún mayor, siga desarrollando sus habilidades y contribuya a un líder tecnológico mundial. También creemos que gracias a esta colaboración nuestros clientes se beneficiarán de la ampliación de capacidades y servicios. Hemos estado buscando el socio adecuado que nos ayude a impulsar la historia de CertiCon durante un cierto tiempo, y en HTEC, estamos seguros de haberlo encontrado", dijo el Prof. Vladimir Marik, CEO y fundador de CertiCon.

Ambas empresas pudieron atraer a talentos excepcionales y tuvieron la oportunidad de brindarle a sus equipos oportunidades únicas al dedicarse al desarrollo de tecnologías nuevas y complejas para clientes de todo el mundo.

"Estoy encantado de darle la bienvenida al equipo de CertiCon. La cultura singular de la empresa, que se basa en la investigación aplicada y en sólidas colaboraciones con universidades, representa una base única para ampliar nuevas oportunidades a los mejores talentos de la República Checa y Eslovaquia. También nos complace ampliar nuestra cartera de dispositivos médicos, producción industrial y automoción, que son áreas de especial crecimiento en las que podemos apoyar a nuestros clientes a navegar hacia el desarrollo de nuevas tecnologías y el impacto de la IA en industrias que están tan altamente reguladas", manifestó Aleksandar Cabrilo, cofundador y CEO de HTEC.

Esta adquisición contó con el apoyo del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) como socio de larga data de HTEC en la expansión de sus operaciones internacionales. Se alinea con la estrategia del banco de promover el crecimiento del sector tecnológico y la digitalización en la región.

HTEC Group Inc. es un proveedor mundial de servicios digitales estratégicos, diseño de software y experiencia en ingeniería, que se especializa en servicios financieros, tecnología médica, automoción, tecnologías avanzadas, telecomunicaciones y software y plataformas empresariales. HTEC cuenta con un historial probado de ayudar a las empresas, que forman parte de la lista Fortune 500 y que tuvieron un gran crecimiento, a resolver desafíos complejos de ingeniería, impulsar la eficiencia, reducir los costos y acelerar el tiempo de comercialización. HTEC está orgulloso por atraer a los mejores talentos y eligió estratégicamente la ubicación de sus más de 20 centros de excelencia para conseguirlo.

CertiCon es un proveedor líder de soluciones avanzadas de software y hardware, que se especializa en informática impulsada por IA, investigación aplicada y desarrollo de productos de ciclo completo. Con una experiencia de casi tres décadas, CertiCon ofrece trabajo y soluciones innovadoras en tecnología médica, industria, automoción y telecomunicaciones, y de esta manera ayuda a los clientes a optimizar procesos, mejorar la eficiencia e impulsar la transformación digital. Los equipos multidisciplinares de CertiCon brindan servicios integrales, que van desde la investigación y el diseño hasta el desarrollo, las pruebas y la implementación a gran escala. Con una sólida base en investigación aplicada y un compromiso adoptado con la innovación, CertiCon colabora con socios globales para darle forma al futuro de la tecnología inteligente.

