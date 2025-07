Huawei mira a Oriente Próximo y el Sudeste Asiático para abrir mercados para sus chips con IA integrada

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - El gigante chino Huawei trata de encontrar potenciales clientes en Oriente Medio y el Sudeste Asiático para sus microchips integrados con inteligencia artificial (IA) con el objetivo de posicionarse en estos mercados de cara al futuro. Según fuentes conocedoras del proyecto consultadas por 'Bloomberg', la compañía asiática estaría ofreciendo su procesador Ascend 910B en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Tailandia a modo de muestra de las capacidades tecnológicas de sus productos. Las informaciones apuntan a que Huawei no habría firmado aún ningún contrato, pero estaría poniendo a disposición de los interesados unos pocos miles de estos procesadores. Además, estaría dando acceso remoto a CloudMatrix 384, sistema de IA construida con los más avanzados Ascend 910C y que Huawei aún no exporta debido a sus escasas existencias, fundamentalmente, porque se prioriza su venta a empresas chinas que no pueden acceder por las sanciones a chips estadounidenses. Los tres países cortejados por Huawei se están apoyando, por el momento, en empresas norteamericanas, como Nvidia o AMD, para el desarrollo de sus infraestructuras de IA. Las fuentes sostienen que los potenciales clientes en Emiratos Árabes Unidos no estarían interesados en Huawei, mientras que Arabia Saudí estaría "abierta" a un posible acuerdo. No ha trascendido la postura de los tailandeses. Según 'Bloomberg', pese a que las intenciones de Huawei han provocado el recelo de Washington, no hay alarma entre sus autoridades al estimar que los procesadores Ascend están una generación, o más, por detrás de lo ofertado actualmente por Nvidia. De esta circunstancia sería consciente, también, la propia Huawei. Por otro lado, la Casa Blanca sostiene que Huawei solo podrá fabricar 200.000 chips con IA integrada en 2025, lo que es insuficiente para abastecer el mercado chino, que demanda millones de ellos.