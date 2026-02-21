Hubo tanta presión, tantas dudas", reconoce Malinin

El prodigio estadounidense del patinaje Ilia Malinin, que decepcionó en la cita olímpica a pesar de su estatus de gran favorito, reconoció este sábado haber sufrido en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina una presión que no supo gestionar

"Honestamente, he aprendido tanto de estos Juegos Olímpicos. Al venir aquí había algo que ocupaba mi mente: ¿cómo iba a gestionar todo eso? Y la respuesta a esa pregunta, francamente, fue algo que no me esperaba en absoluto", declaró

Durante la tradicional gala de final de competición, el estadounidense realizó su actuación al ritmo del tema "Fear" del rapero NF, que trata sobre salud mental

"La actuación de esta noche fue la prolongación de las emociones que sentí durante un año mientras me preparaba para estos Juegos", explicó

"Hubo tanta presión, tantas dudas a mi alrededor: el ruido, los medios, la gente, el entorno... es algo que ningún deportista debería sufrir, pero es algo que debemos afrontar, es parte de nuestro trabajo"

Vigente bicampeón del mundo, invicto desde hace más de dos temporadas, Malinin, hijo de dos patinadores que participaron en Juegos Olímpicos, llegó a Milán con el estatus de inmenso favorito. Primer al término del programa corto, se derrumbó en el libre, terminando en un modesto octavo puesto

"Con todos los altibajos, he pasado un momento fantástico, he vivido una experiencia increíble y estoy muy agradecido de haber podido seguir los pasos de mis padres al estar aquí", afirmó

El patinador de 21 años consideró que los espectáculos y galas eran una forma de "recargar energías"

"La competición es una cosa, es un cierto tipo de presión, la de hacer el mejor programa de tu vida y tener realmente que darlo todo en ese momento estando al 100%. Pero en las galas, es una apertura total, libertad y expresión", explicó