Hudbay Minerals cierra temporalmente su planta en Perú en medio de protestas

23 sep (Reuters) - La minera canadiense Hudbay Minerals dijo el martes que su planta de cobre Constancia en Perú fue cerrada temporalmente y que la fuerza laboral no esencial ha sido desmovilizada debido a los disturbios en Lima y varias protestas en todo el país.

Los mineros informales de Perú han organizado protestas en los últimos meses por normas de permisos de operaciones más estrictas, bloqueando rutas clave de transporte de cobre e interrumpiendo las operaciones.

Al igual que otras en el corredor minero del sur, la mina de Hudbay se ha visto afectada por protestas y bloqueos locales.

La compañía agregó que continuará colaborando con las autoridades gubernamentales y legales para interactuar con los manifestantes y lograr una resolución que permita que las operaciones vuelvan a la normalidad lo antes posible.

Hudbay dijo que estas interrupciones temporales se resolverán y no afectarán su capacidad para cumplir con su rango de orientación de producción y costos para 2025. (Reporte de Katha Kalia en Bengaluru, editado por Marco Aquino)