Hudbay reanuda operaciones en mina de cobre en Perú tras protestas

7 oct (Reuters) - La minera canadiense Hudbay Minerals dijo el martes que reanudó las operaciones en su mina de Constancia, en Perú, semanas después de frenar la producción debido a protestas y bloqueos locales que interrumpieron el acceso al yacimiento cuprífero.

La empresa indicó que ha retrasado el envío de 20.000 toneladas métricas secas de concentrado desde finales de septiembre a principios de octubre debido a las interrupciones del transporte y a las inclemencias del oleaje, lo que ha reducido temporalmente los volúmenes de ventas del tercer trimestre.

Perú, uno de los mayores productores de cobre del mundo, se ha enfrentado en los últimos años a protestas y bloqueos recurrentes que han interrumpido las operaciones en varias minas.

Durante la interrupción, Hudbay realizó tareas de mantenimiento preventivo en el molino y los equipos de minería. Se espera que la plantilla vuelva a la normalidad en los próximos días, según un comunicado.

Las acciones de Hudbay que cotizan en Estados Unidos subían un 2,9% a US$16,10 en las operaciones previas a la apertura de la sesión. (Reporte de Pranav Mathur en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)