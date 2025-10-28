Hue y Hoi An, los principales destinos turísticos de Vietnam, sufren graves inundaciones

HANÓI, 28 oct (Reuters) -

Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado graves inundaciones en el centro de Vietnam, sobre todo en los principales destinos turísticos, Hue y Hoi An, según informó el martes el

Según la agencia gubernamental de gestión de catástrofes, las precipitaciones en varias zonas de la antigua capital imperial de Hue, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en la antigua ciudad de Hoi An superaron los 1000 milímetros en el periodo de 24 horas que finalizó a última hora del lunes.

Vietnam es propenso a tormentas e inundaciones a menudo mortales que causan daños materiales generalizados, especialmente durante la temporada de tormentas de junio a octubre.

Las fotos que circularon por los medios estatales mostraban que gran parte de Hoi An estaba inundada, con varias casas sumergidas hasta el techo, mientras las autoridades desplegaban barcos para evacuar a los turistas.

En Hue, 32 de los 40 municipios se habían visto afectados por inundaciones de entre 1 y 2 metros, según el informe de la agencia. El dijo que el nivel de las inundaciones en Hue era récord.

En todo el centro de Vietnam, las autoridades han evacuado a decenas de miles de personas de las zonas inundadas, donde el transporte y la electricidad han quedado cortados.

Los medios de comunicación estatales informaron de que las fuertes inundaciones también habían obligado a la compañía estatal Vietnam Railways Corp a suspender los servicios entre la capital, Hanói, y el centro de negocios de Ciudad Ho Chi Minh.

El indicó en otro informe que más de 306.000 hogares y empresas de las provincias de Hue, Danang y Quang Tri sufrían apagones.

Los niveles de agua en los principales ríos del centro de Vietnam estaban alcanzando su punto máximo y las fuertes inundaciones continuarían en los próximos días, con más riesgos de corrimientos de tierra, según informó el martes la agencia gubernamental de previsiones meteorológicas.

Las catástrofes naturales causaron 187 muertos y daños materiales por valor de 16,1 billones de dong (US$611 millones) en Vietnam en los nueve primeros meses de este año, según las estadísticas del Gobierno.

(1 dólar = 26.344 dong) (Información de Khanh Vu; edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)