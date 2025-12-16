Huelga afecta a plataformas y refinerías de Petrobras por segundo día, dice sindicato

RÍO DE JANEIRO, 16 dic (Reuters) - Una huelga en la petrolera estatal brasileña Petrobras entró en su segundo día el martes, afectando a 24 plataformas petroleras y ocho refinerías, dijo el sindicato FUP en un comunicado.

* La huelga nacional se debe a una disputa en curso sobre un déficit en el fondo de pensiones de la empresa y los cambios propuestos en la compensación de los empleados, entre otras cuestiones.

* Según el sindicato, nueve unidades de transporte, tres centrales térmicas, dos plantas de biodiesel y cinco campos de petróleo en tierra también fueron afectados.

* Petrobras, en un comunicado separado, reiteró que la movilización no ha tenido impacto en la producción hasta el momento.

* "La compañía ha adoptado medidas de contingencia para garantizar la continuidad de las operaciones y hace hincapié en que el suministro del mercado está garantizado", dijo. (Reporte de Marta Nogueira; Escrito por Isabel Teles; Editado en Español por Ricardo Figueroa)