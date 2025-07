Huelga de controladores aéreos en Francia perturba el inicio de las vacaciones en Europa

Una huelga de controladores aéreos en Francia perturbó este jueves el inicio de las vacaciones del verano boreal de decenas de miles de viajeros, un movimiento que se incrementará el viernes y tendrá mayores repercusiones a nivel europeo.

Un total de 933 vuelos fueron anulados en Francia por la huelga que siguieron 272 controladores (26,2% del total), indicó la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC).

La principal asociación europea de aerolíneas, Airlines for Europe (A4E), estimó por su parte que en Europa se cancelarían 1500 vuelos el jueves y el viernes, segundo día de la huelga, "afectando a casi 300.000 pasajeros" en el continente.

"Esta huelga es intolerable. El control aéreo francés ya es responsable de algunos de los peores retrasos en Europa, y ahora, las acciones de una minoría de controladores aéreos franceses van a perturbar los planes de vacaciones de miles de personas en Francia y Europa", afirmó la directora general de A4E, Ourania Georgoutsakou, en un comunicado.

La mitad de los vuelos en Niza, el tercer aeropuerto más grande de Francia, y una cuarta parte de los vuelos en los parisinos Orly y Charles de Gaulle, uno de los aeropuertos más concurridos de Europa, han sido cancelados.

La situación podría empeorar el viernes, la víspera del inicio de las vacaciones escolares de verano en Francia.

"Estamos intentando mantenernos positivos, hay cosas peores, pero es molesto", dijo Nadia Rivet, una empleada bancaria de 51 años, a AFP.

Rivet planeaba pasar seis días en la capital francesa, pero su vuelo desde Pau, en el suroeste de Francia, se canceló en la mañana.

"Todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, pero es punitivo. Los controladores aéreos no están entre los peor parados", estimó.

Algunos pasajeros trataron de aceptar las interrupciones con calma.

Eric Nouen, un hombre de 60 años que viaja a Montpellier desde la Guayana Francesa, territorio francés en Sudamérica, dijo que no iba a quejarse.

"Ahora mismo, todo el mundo podría ir a la huelga. Todos tienen una razón ahora mismo", agregó.

- "Muy decepcionado" -

UNSA-ICNA, el segundo sindicato más grande del sector en Francia, lanzó la protesta para exigir mejores condiciones de trabajo y más personal, y recabó el apoyo de la central USAC-CGT.

Entre los reclamos figuran la "falta de personal crónica", la introducción planeada de un sistema de registro de entrada, equipos obsoletos y "prácticas de gestión tóxicas que son incompatibles con los requisitos de calma y seguridad".

El sindicato principal, SNCTA, no llamó a la huelga.

El ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, calificó las demandas sindicales de "inaceptables" y dijo que las aerolíneas perderían "millones de euros" como resultado. "Elegir constantemente fechas que causen la mayor incomodidad a los pasajeros no parece ser el enfoque correcto", aseguró. Ryanair, la aerolínea más grande de Europa, indicó que canceló 170 vuelos, afectando a 30.000 pasajeros. "Una vez más, los controladores de tráfico aéreo franceses toman a las familias europeas como rehenes", opinó su director general, Michael O'Leary. Según la aerolínea, la mayoría de los pasajeros afectados no volaban hacia o desde Francia, sino que sobrevolaban el espacio aéreo francés. "No tiene sentido y es tremendamente injusto para los pasajeros de la UE y las familias que están de vacaciones", subrayó O'Leary, quien instó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a tomar "medidas urgentes". tq/es-tjc/mb