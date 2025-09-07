Huelga de empleados amenaza con paralizar metro de Londres

LONDRES (AP) — Miles de empleados del Metro de Londres iniciaron el domingo una serie de huelgas para exigir mejores salarios y condiciones laborales que amenazan con cerrar el sistema de metro utilizado por millones de personas al día.

El Sindicato de Ferrocarriles, Marítimo y Transporte afirmó que sus miembros, incluyendo conductores, señalizadores y trabajadores de mantenimiento, se retirarán de sus puestos en varios momentos hasta el jueves.

Transport for London (TfL), operador del servicio, informó que los servicios se vieron gravemente interrumpidos el domingo y se espera que haya pocos o ningún tren en funcionamiento de lunes a jueves.

La empresa dice que ha ofrecido a los empleados un aumento salarial del 3,4%, pero el sindicato insiste en una reducción de la semana laboral de 35 horas a 32 horas. TfL afirma que no puede permitírselo.

El sindicato argumenta que el número de personas trabajando en el Metro se ha reducido en 2000 desde 2018, "y nuestros miembros están sintiendo la presión de patrones de turnos extremos".

No hay conversaciones planificadas actualmente entre el sindicato y la dirección, y el sindicato ha pedido al alcalde Sadiq Khan que intervenga para poner fin a la disputa.

