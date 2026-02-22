Huelga de hambre de más de 200 presos políticos en Venezuela, incluido gendarme argentino

Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido un gendarme argentino acusado de "terrorismo", para exigir su libertad, informaron familiares a la AFP este domingo

La medida comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas

Las familias explicaron que no todos los detenidos se unieron a esta protesta contra el alcance de una recién aprobada ley de amnistía, que excluye casos relacionados con militares acusados de "terrorismo", frecuentes en este penal

"Aproximadamente 214 en total, entre venezolanos y extranjeros, están en huelga de hambre", indicó Yalitza García, suegra del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo

"Tomaron la decisión de ponerse en huelga de hambre el día viernes, a raíz de los resultados de la ley de amnistía, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios", dijo por su parte Shakira Ibarreto, hija de policía detenido en 2024

El Parlamento aprobó el jueves pasado una ley de amnistía, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense