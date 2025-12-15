Huelga de médicos en Inglaterra seguirá adelante tras rechazo a oferta del Gobierno

Por Sam Tabahriti

LONDRES, 15 dic (Reuters) - Los médicos en Inglaterra rechazaron la última oferta del Gobierno sobre las condiciones laborales, anunció el lunes el sindicato British Medical Association (BMA), confirmando que la huelga de cinco días prevista para esta semana se llevaría a cabo.

El sindicato, que representa a los llamados médicos residentes, que constituyen casi la mitad de la plantilla médica, organizará un paro a partir del miércoles como parte de una serie de huelgas que han tenido lugar este año en relación con los salarios y las condiciones laborales.

"Decenas de miles de médicos de primera línea se han unido para decir 'no' a lo que a todas luces es demasiado poco y demasiado tarde", dijo en un comunicado el presidente de la BMA, Jack Fletcher, agregando que el sindicato sigue dispuesto a trabajar para encontrar una solución.

La huelga añadirá presión a un servicio sanitario ya saturado después de que NHS England advirtió la semana pasada que los hospitales se enfrentaban al "peor escenario posible" por una oleada de gripe H3N2.

El ministro de Salud, Wes Streeting, hizo un llamamiento a los médicos para que fueran a trabajar.

"No hay necesidad de que estas huelgas se lleven a cabo esta semana, y revela la escandalosa indiferencia de la BMA por la seguridad de los pacientes", dijo, añadiendo que las huelgas son "autoindulgentes, irresponsables y peligrosas".

Según la BMA, el 83% de los médicos residentes rechazaron la oferta del Gobierno en una encuesta realizada por Internet, con una participación del 65% de sus más de 50.000 afiliados.

La oferta presentada por el Gobierno el miércoles no incluía nuevas condiciones salariales, algo por lo que la BMA ha estado haciendo campaña incluso antes de que el Partido Laborista ganara las elecciones del año pasado.

En aquel momento, Streeting llegó a un acuerdo con los médicos, ofreciéndoles un aumento salarial del 22%, 7 puntos porcentuales por debajo del 29% que pedía la BMA.

El sindicato también ha estado presionando para conseguir una oferta salarial mejor que el aumento salarial del 5,4% anunciado a principios de este año, alegando que los médicos residentes seguían sufriendo años de erosión salarial. (Reporte de Sam Tabahriti; Editado en Español por Ricardo Figueroa)