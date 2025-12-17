Huelga en brasileña Petrobras alcanza a todas las plataformas de la cuenca de Campos

RÍO DE JANEIRO, Brasil, 17 dic (Reuters) - Una huelga en la petrolera brasileña Petrobras ha alcanzado a los trabajadores de todas las plataformas petrolíferas marinas de la cuenca de Campos, informó el miércoles el sindicato local FUP en un comunicado.

La petrolera estatal dijo que, hasta el momento, la huelga no ha afectado a la producción de petróleo y que adoptó medidas de contingencia para garantizar la continuidad operativa, añadiendo que el abastecimiento del mercado está "garantizado". Las conversaciones laborales están en curso, dijo Petrobras.

Petrobras y sus trabajadores tienen una disputa sobre un déficit en el fondo de jubilación y una presión para cambios en la estructura de compensación de los empleados, entre otras cuestiones. (Reporte de Fabio Teixeira. Editado en español por Natalia Ramos)