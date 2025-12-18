Huelga en brasileña Petrobras llega a plataformas marinas de alta producción: sindicato

RÍO DE JANEIRO, 18 dic (Reuters) - La huelga de Petrobras ha alcanzado a los trabajadores de las plataformas petrolíferas marinas de la cuenca de Santos, informó el jueves a Reuters Adaedson Costa, secretario general del sindicato local FNP.

Según Costa, los trabajadores se han movilizado en varias plataformas, entre ellas en el campo de Buzios, el de mayor producción de Brasil.

La compañía dijo que hasta ahora la huelga no ha tenido impacto en la producción de petróleo y que ha adoptado medidas de contingencia para garantizar la continuidad operativa. Las negociaciones laborales continúan, agregó.

Petrobras y sus trabajadores mantienen una disputa por el déficit del fondo de jubilación y por la modificación de la estructura de remuneración de los empleados, entre otras cuestiones. (Reporte de Marta Nogueira, escrito por Fabio Teixeira; edición en español de Raúl Cortés Fernández)