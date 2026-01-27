Huelga en mina chilena Mantoverde permanece sin señales de pronta solución: gremio

SANTIAGO, 27 ene (Reuters) - La huelga en la mina chilena de cobre y oro Mantoverde continuaba el martes sin señales de una reactivación del diálogo, dijo a Reuters el jefe del sindicato, en un conflicto que impacta la producción del yacimiento.

* El presidente del sindicato, Eduardo Clavería, dijo a Reuters que "seguimos dispuestos al diálogo, estamos al costado de la desaladora en el campamento de huelga. La empresa cero diálogo".

* La empresa dijo la semana pasada que las operaciones de sulfuros están suspendidas temporalmente y las de óxidos continuaban hasta el viernes pasado y luego se suspenderían por la falta de suministro de agua.

* Los trabajadores han desmentido que se mantenga la toma de la desaladora por los huelguistas.

* "Nuestro delegado presidencial, con quien estoy en permanente contacto, ha efectuado las indicaciones del caso para reunirse con la Dirección del Trabajo y buscar caminos de acuerdo que permitan resolver esta situación", dijo el martes a periodistas la ministra de Minería, Aurora Williams.

(Reporte de Fabián Cambero, editado por Javier Leira)