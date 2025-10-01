Huelga general en Grecia interrumpe los servicios en todo el país

ATENAS (AP) — Una huelga general a nivel nacional en Grecia dejó los ferris amarrados en el puerto y afectó al transporte público en toda la capital el miércoles, mientras trabajadores del sector público y privado protestan contra los cambios en las leyes laborales del país.

No habrá taxis en Atenas ni trenes durante las 24 horas de huelga, mientras que los autobuses y los servicios de metro, tranvía y trolebús de la ciudad operaban con un horario reducido.

La huelga estaba interrumpiendo servicios en todo el país, incluyendo escuelas, tribunales, hospitales públicos y municipios. Se convocaron dos marchas de protesta en el centro de Atenas, con manifestaciones también programadas en otras ciudades.

Los sindicatos que representan a los funcionarios públicos y a los trabajadores del sector privado convocaron la huelga para protestar contra los cambios en la ley laboral que introducirán más flexibilidad, como permitir horas extras que podrían extender los turnos a 13 horas en un día. Bajo las nuevas regulaciones, las horas de trabajo que incluyan horas extras se limitarían a 48 horas por semana, con un máximo de 150 horas extras permitidas por año.

Los sindicatos argumentan que las nuevas reglas dejan a los trabajadores vulnerables a abusos laborales por parte de los empleadores.

“Decimos no al turno de 13 horas. El agotamiento no es desarrollo, la tolerancia humana tiene límites”, afirmó la Confederación General de Trabajadores de Grecia, el sindicato paraguas del sector privado, en un comunicado. El sindicato pidió una semana laboral de 37 horas y media y el regreso de los convenios colectivos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.