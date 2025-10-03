Huelga general y protestas en Italia en apoyo a los palestinos y la flotilla para Gaza
Una huelga general en Italia perturbó el tráfico ferroviario y de mercancías en una nueva jornada de
- 1 minuto de lectura'
Una huelga general en Italia perturbó el tráfico ferroviario y de mercancías en una nueva jornada de protestas en este país en apoyo a la flotilla de ayuda para Gaza interceptada por Israel.
Los manifestantes empezaron a congregarse el viernes por la mañana en Roma para marchar hasta la estación central de Termini, donde los pasajeros enfrentaban cancelaciones de trenes o retrasos de hasta 80 minutos.
En Milán y otras grandes ciudades se registraban perturbaciones similares en la circulación de trenes y en el puerto comercial de Livorno la carga y descarga de mercancías quedó bloqueada.
"Hoy un millón de italianos quedarán varados en trenes solos", lamentó en un programa televisivo el viceprimer ministro Matteo Salvini, que se opone a la protesta.
Los sindicatos USB y CFIL convocaron la huelga este viernes después de que la Marina israelí interceptara las embarcaciones de la flotilla Global Sumud que intentaba llevar ayuda a Gaza.
"Las plazas estarán repletas", dijo el viernes Maurizio Landini, dirigente del sindicato CGIL, en Radio Anch'io.
En la flotilla participaban decenas de italianos, entre ellos cuatro diputados y eurodiputados que fueron liberados este viernes.
El gobierno italiano de Giorgia Meloni se ha mostrado crítico con la flotilla, que la dirigente consideró "peligrosa" e "irresponsable", y ha evitado los reproches públicos a Israel por la gestión del conflicto de Gaza.
Esta postura ha generado malestar en parte de la sociedad italiana, que ha protagonizado varias protestas en las últimas semanas.
ams/cn/dbh/pb
Otras noticias de Franja de Gaza
- 1
Cuánto cuesta el iPhone 17 en Argentina en octubre 2025
- 2
Camila Homs rompió el silencio respecto a la supuesta boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel
- 3
“Un error”: ARCA publicó datos de las cuentas bancarias de argentinos en los Estados Unidos
- 4
Oriana reveló cuál fue la actitud de Gabriela Sabatini luego de que anunciara su embarazo