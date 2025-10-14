Huelga nacional en Bélgica paraliza aeropuertos

Bélgica vive este martes una jornada de huelga nacional contra los recortes anunciados por el gobierno que obligó a los aeropuertos a cancelar vuelos por falta de personal.

Esta huelga nacional es la más reciente de una serie que ha afectado al país desde que el conservador flamenco Bart De Wever asumió el cargo de primer ministro en febrero.

Enfrentado a un déficit presupuestario que infringe las normas de la Unión Europea, el gobierno busca reformar las pensiones y aplicar otras medidas de ahorro que han enfurecido a los sindicatos.

El aeropuerto de Bruselas —el principal del país— canceló todas las salidas debido a que los agentes de seguridad abandonaron sus puestos.

El aeropuerto de Charleroi, un importante centro europeo para la aerolínea de bajo coste Ryanair, informó que no podía operar ningún vuelo por falta de personal.

El transporte público también se vio fuertemente afectado en Bruselas, así como en las regiones de Valonia y Flandes, debido a esta convocatoria de movilización.

“Este gobierno prometió empleos y mayor poder adquisitivo. ¡Pura palabrería! Y una vez más, todos pagan, excepto los ricos”, declaró el sindicato CSC, instando a la población a salir a las calles en protesta.

Los sindicatos esperan que decenas de miles salgan a las calles en Bruselas este martes. La policía de la capital aconsejó a los ciudadanos evitar algunas zonas céntricas.

El primer ministro quiere limitar a dos años las prestaciones por desempleo y poner en marcha una amplia reforma de las pensiones, que incluye la eliminación de los regímenes especiales.

Además, está preparando importantes recortes en el proyecto de presupuesto para 2026, cuya presentación estaba prevista este martes pero se aplazó una semana.

El gobierno “está llevando a cabo un proyecto brutal: un ataque frontal contra la protección social, los servicios públicos, la seguridad social y las solidaridades”, denunció la intersindical.

