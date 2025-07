Huellas fósiles acreditan convivencia entre especies de dinosaurios

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - Huellas de una manada multiespecie de dinosaurios descubiertas en Canadá demuestran la interacción social entre diferentes variedades de dinosaurios hace 76 millones de años. Presentado en un estudio publicado en la revista PLOS One, este nuevo yacimiento de huellas es el primero en su clase en el Parque Provincial de los Dinosaurios en Alberta. Aunque es mundialmente famoso por su abundancia de fósiles, las huellas de dinosaurios eran prácticamente desconocidas. El descubrimiento, realizado durante un curso de campo internacional en julio de 2024, incluye huellas de múltiples especies de dinosaurios caminando juntas, lo que proporciona la primera evidencia de un comportamiento de manada entre especies mixtas en dinosaurios, similar a cómo los ñus y las cebras modernos se desplazan juntos por las llanuras africanas. Los investigadores también se sorprendieron al encontrar las huellas de dos grandes tiranosaurios caminando uno al lado del otro y perpendiculares a la manada, lo que plantea la posibilidad de que la manada multiespecie pudiera haber sido una estrategia de defensa contra los superdepredadores comunes. Sin embargo, se necesitan más pruebas para confirmarlo. El equipo internacional, dirigido por el Dr. Brian Pickles (Universidad de Reading, Inglaterra), el Dr. Phil Bell (Universidad de Nueva Inglaterra, Australia) y el Dr. Caleb Brown (Museo Real Tyrrell de Paleontología, Canadá), excavó 29 metros cuadrados del yacimiento y reveló 13 huellas de ceratopsianos (dinosaurios con cuernos) de al menos cinco animales que caminaban uno al lado del otro, con un probable anquilosáurido (dinosaurio con armadura) caminando entre los demás. También se descubrió una huella de un pequeño dinosaurio carnívoro. El yacimiento se adentra aún más en la ladera. El Dr. Phil Bell, de la Universidad de Nueva Inglaterra, comentó en un comunicado: "He recolectado huesos de dinosaurios en el Parque Provincial de los Dinosaurios durante casi 20 años, pero nunca había pensado mucho en las huellas. Este borde de roca parecía barro aplastado entre los dedos de los pies, y me intrigó de inmediato. Las huellas de tiranosaurio dan la sensación de que realmente estaban observando a la manada, lo cual es una idea bastante escalofriante, pero no sabemos con certeza si realmente se cruzaron". El Dr. Brian Pickles, de la Universidad de Reading, comentó: "Fue increíblemente emocionante seguir las huellas de los dinosaurios 76 millones de años después de que las dejaran. Gracias a las nuevas imágenes de búsqueda de estas huellas, hemos podido descubrir varios yacimientos de huellas más en el variado terreno del parque, lo que estoy seguro nos revelará aún más sobre cómo estas fascinantes criaturas interactuaban entre sí y se comportaban en su entorno natural". El Dr. Caleb Brown, del Museo Real Tyrrell de Paleontología, añadió: "Este descubrimiento demuestra cuánto queda por descubrir en la paleontología de dinosaurios. Parque de los Dinosaurios es uno de los conjuntos de dinosaurios mejor comprendidos a nivel mundial, con más de un siglo de intensa recolección y estudio, pero es solo ahora que estamos comprendiendo todo su potencial para encontrar huellas de dinosaurios.

LA NACION Dinosaurios

Paleontología

Paleontología Canadá