Huellas fósiles de dinosaurio revelan velocidad récord de 45 km/h

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores chinos ha revelado la velocidad a la que corrían los dinosaurios terópodos durante el Cretácico. Mediante el análisis de huellas fosilizadas en el yacimiento de Otog, Mongolia Interior, identificaron el terópodo más rápido conocido del Cretácico, capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 kilómetros por hora, según un estudio publicado en Science China Earth Sciences. Identificaron morfotipos de huellas de tamaño grande y mediano, que forman cuatro rastros y dos huellas aisladas en la reserva natural, informa Xinhua. Entre ellas, una huella de terópodo de tamaño mediano consta de cinco huellas consecutivas, cada una con una longitud promedio de 25,25 centímetros y una zancada de hasta 5,3 metros. El estudio indica que esta huella podía alcanzar velocidades de alrededor de 45 kilómetros por hora, lo que la convierte en la huella de terópodo más rápida documentada del Cretácico. Este descubrimiento ofrece evidencia fósil crucial para comprender las velocidades máximas de carrera de los dinosaurios terópodos de tamaño mediano.

MÁS LARGA DE TERÓPODO EN CHINA

Las otras tres huellas y dos huellas aisladas fueron dejadas por grandes terópodos, según el artículo de investigación. Cada huella tenía una longitud promedio de 44,92 centímetros y una zancada de 2,5 metros, lo que indica una velocidad de marcha de seis a ocho kilómetros por hora. Tras la reciente remoción del sedimento superficial que cubría el punto de partida de la huella, los investigadores descubrieron 69 huellas, extendiéndola a 81 metros, convirtiéndola en la huella de terópodo más larga registrada en China. Estas huellas de alta velocidad recientemente descubiertas aparecen junto a las de grandes terópodos, lo que lleva a los investigadores a sugerir que la locomoción rápida puede reflejar una caza activa o un intento de escapar de la depredación por parte de contemporáneos más grandes.